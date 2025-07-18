Был несколько раз ранен, но каждый раз возвращался к побратимам: на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины

Каждый день новые трагические известия приходят в дома украинцев, добавляя черных платков, слез матерей и вдов, растерянных глаз детей и седины на висках мужчин. 3 июля 2025 года, выполняя боевое задание, в результате удара FPV-дрона получил смертельные ранения Вадим Лозицкий. Солдат служил стрелком-санитаром штурмового специализированного батальона «Шквал», сообщает Лубенский городской совет. Воину в июне исполнился 21 год.

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«Вадим профессию маляра получил в профессионально-техническом училище. Чтобы помочь семье, где росли младшие дети, работал на разных работах, — рассказали в горсовете. — Он был добрым молодым человеком, пытался помочь не только своим родным, но и всем, кто нуждался. Так что добровольно пошел защищать Родину. Был несколько раз ранен, но каждый раз возвращался к побратимам. В его семье это не первый воин, защищающий Украину».

Но, к сожалению, враг забрал еще одну молодую жизнь.

«Соболезнования маме и жене воина, его братьям и сестрам, всем родным и друзьям», — добавляют земляки героя.

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