Пенсия и соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе

В Украине недавно изменили правила оформления социальной помощи. В связи с тем, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) теперь взял на себя функцию назначения и выплаты пособий, будут проведены проверки всех получателей помощи.

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Исключение сделано для людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца — их доходы не будут вновь проверяться. Юристы не исключают, что по результатам проверки части людей выплаты могут быть отменены.

Но традиционно отдельным категориям населения ко Дню Независимости государство обеспечит разовую денежную выплату. Речь идет о ветеранах войны, пострадавших от нацистских преследований, гражданах, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Деньги получат:

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- лица с инвалидностью в результате войны (I группа) — 3100 грн;

- лица с инвалидностью в результате войны (II группа) — 2900 грн;

- лица с инвалидностью в результате войны (III группа) — 2700 грн;

- лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 грн.;

- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 грн.;

- бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания — 1000 грн.;

- члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 650 грн;

- Участники войны и бывшие узники лагерей, лица, вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 грн.

Продолжающие служить военные со статусом УБД получат деньги по месту службы. Военные части должны сделать заявку на таких военнослужащих.

Лица, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не служащие, должны лично или онлайн подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа (крайний срок — до 1 октября 2025 года).

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Что касается повышения пенсии, все этапы индексации и перерасчетов, запланированные правительством на 2025 год, уже состоялись.

Сумма пенсии в августе возрастет для людей, которым исполнится 70, 75 и 80 лет.

- от 70 лет — прибавка 300 грн. ежемесячно к сумме основной пенсии;

- от 75 лет — 456 грн;

- от 80 лет — 570 грн.

Право на надбавку имеют пенсионеры, если общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

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Для получателей субсидий изменений не планируется, но пересмотр выплат возможен в индивидуальном порядке.

В то же время, напомним, что в Украине выросли выплаты работающим пенсионерам.

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