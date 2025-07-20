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- 20.07 18:52 Шпараговка на зиму: авторский рецепт от Татьяны Литвиновой
Шпараговка на зиму: авторский рецепт от Татьяны Литвиновой (видео)
Сезон заготовок на зиму в разгаре. Своими рецептами вкусной консервации делятся признанные кулинарные эксперты и начинающие кулинары.
Известная шеф-повар, бывшая судья проекта «МастерШеф» Татьяна Литвинова предложила авторский рецепт шпараговки на зиму.
Шпараговка, или спаржевая фасоль, это молодые, нежные стручки фасоли, которые употребляют в пищу целиком, пока они еще не созрели и не имеют жестких волокон. Ее также называют стручковой фасолью.
Спаржевую фасоль не так часто консервируют, поэтому рецепт Литвиновой будет очень кстати тому, кто захочет поэкспериментировать.
«Она готовится достаточно просто. И будет не только вкусной, а еще очень привлекательной. Просто можно использовать ее как вкусный питательный гарнир. Только даете туда или рыбу, или мясо. И ваш ужин, или обед готовы» , — уверяет кулинар.
Ингредиенты:
шпараговка — 700 г
болгарский перец — 200 г
морковь — 150 г
укроп — 100 г
чеснок — 5 зубчиков
лавровые листья — 5 шт
перец горошком — по 3−4 шт в каждую банку
Для маринада:
вода — 1 л
уксус 9% - 100 мл
соль — 2 ст. л. (80 г)
сахар — 4 ст. л. (80 г)
масло оливковое — 80 г
соус Чили — 200 г
Приготовление:
Простерилизовать чистые банки с крышками 10 минут в разогретой духовке до 120 градусов.
Нарезать морковь и сладкий перец полосками, шпараговку зачистить от кончиков, где крепится стручок.
В кипяток добавить чеснок и оставить готовиться на малом огне под закрытой крышкой.
Для этого рецепта укроп должен быть длинными веточками, и на полминутки нужно положить его в кипяток, чтобы стал более мягким.
Овощи сложить небольшими букетиками, где шпараговки 50%, моркови и перца по 25%. Завязать укропом. Положить лавровые листья, душистый перец и чеснок в кипяток.
Сложить букетики в банки.
В маринад добавить соль, сахар, уксус, томатный соус Чили и оливковое масло. Дать закипеть и вылить в баночки с овощами.
Закрыть не очень плотно крышками и поставить стерелизоваться на 15−20 минут в разогретую до 120 градусов духовку.
Достать и докрутить очень плотно крышки. Перевернуть вверх дном и дать полностью остыть.
Хранить при комнатной температуре в темном месте.
Мы также рассказывали, как приготовить малосольные огурцы, которые хранятся всю зиму, по рецепту Галы из Германии.216
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