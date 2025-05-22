Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины попали в коррупционный скандал. Об этом говорится в расследовании Informator.ua.

Так, по данным издания, заместитель руководителя подразделения НАБУ Роман Н. за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве.

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«На тещу была приобретена квартира в элитном ЖК „Шервуд“ в Киеве… В период с 2018 по 2020 гг. в квартире по документам „уменьшили“ площадь. Вследствие манипуляций была сделана переоценка жилья со снижением стоимости квартиры почти втрое: с 98 тыс. долларов США до около 37 тыс. долларов. С такой ценой квартиру подарили жене Н. и она появилась в декларации детектива за 2020 год. На самом деле квартиры в этом доме с ремонтом и такой площадью стоят сегодня от 200 тыс. долларов», — говорится в материале Informator.

По подобной схеме перешла в собственность жены Н. еще одна квартира, пишет издание. Кроме жилья, семья пользуется элитной машиной, задекларированной по почти вдвое более низкой цене.

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Другой сотрудник НАБУ Валентин Ш., который возглавляет одно из подразделений Бюро, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных, пишет Informator.

«Ш. просто декларировал ежегодно как наличные сбережения большие суммы денег: в 2017 г. — 425 тыс. грн, в 2019 г. — 521 тыс. грн, в 2020 — 619 тыс. грн, в 2021 — 625 тыс. грн, в 2024 — 670 тыс. грн. Эти суммы иногда составляли 2/3 его официальных доходов за год. А в 2024 году взял и вывел из страны 4 350 725 грн», — говорится в расследовании издания.

Как выяснили журналисты, жена Ш. с начала полномасштабной войны находится в Европе и США, но получает государственную социальную помощь в Украине.

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Кроме сокрытия доходов, Валентин Ш., как пишет Informator, был причастен к попытке избежания мобилизации его знакомым, который находился в розыске.

«Друга Ш. с кучей наличных в машине остановили ночью. Конечно, проверили документы и оказалось, что тот — в розыске. Ш. приехал прямо ночью „порешать“, но так „нарешал“, что вместе с другом-уклонистом получил обвинение. Ш. руководство НАБУ отмазало от суда, а его друга-уклониста — от мобилизации», — отмечают авторы расследования.

Informator рекомендует Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции начать проверку в отношении указанных лиц.

«У НАПК — непочатый край работы. Создается впечатление, что какого детектива НАБУ не проверь — найдешь подозрительные махинации: с деньгами, автомобилями, квартирами, домами. Все эти случаи придется расследовать и дать им юридическую оценку, как того требует закон», — говорится в материале.

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СМИ не впервые поднимают вопрос недобропорядочности работников НАБУ. Бюро создавалось в 2015 году как ключевой орган борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако в последнее время количество скандалов вокруг его деятельности растет. В обществе все активнее звучат призывы к созданию новой эффективной антикоррупционной институции.

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