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Мир

Кто помог Трампу изменить мнение по Украине: немецкий дипломат раскрыл детали

15:20 21 июля 2025
Иоганн Вадефуль

Российская агрессивная война бушует как никогда за долгое время. Но глава МИД Германии Иоганн Вадефуль убежден, что Украина не проиграет.

«Вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты также готовы ее поддержать. Это во многом благодаря инициативе канцлера Германии. Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, поскольку он с самого начала четко заявил о своей приверженности Украине. Он выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он высказал это во время личных обсуждений на саммите G7», — сказал главный дипломат ФРГ.

По его словам, канцлер Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что помощь США нужна сейчас.

«Мы рады, что канцлер наладил такие разумные отношения с президентом США и что немецкий голос снова слышен в Вашингтоне», — добавил глава МИД Германии.

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Ранее военные эксперты объяснили, благодаря чьей помощи россия смогла усилить атаки на Украину.

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