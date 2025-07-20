Российское летнее наступление достигло кульминации: что происходит на фронте

Летняя наступательная операция россии в Украине набирает силу, поскольку ее войска атакуют на нескольких фронтах. В июне численное преимущество рф в войсках и воздушных силах принесло ей самые большие ежемесячные территориальные достижения с начала года. Цели кремля не ограничиваются только территориальными. Аналитики утверждают, что он стремится методически уничтожить украинскую армию, медленно продвигая свои войска. Однако наибольший вызов для москвы находится далеко от линии фронта — российская экономика уже не успевает за растущими военными расходами.

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В последние два месяца российские войска смогли усилить свои атаки на нескольких фронтах, от Сумской области на севере Украины до степей Запорожья на юге, пишет издание The New York Times.

Сейчас россия контролирует более двух третей Донецкой области Украины. Но непрекращающиеся атаки врага создают нагрузку на украинскую армию, у которой меньше личного состава.

По данным Deep State, украинской группы, которая следит за ситуацией на фронте с помощью снимков с дронов и своих связей с украинскими военными, россия ежемесячно захватывает менее 0,1% огромной территории Украины. При таком темпе москве понадобится несколько лет, чтобы оккупировать все четыре украинских региона, которые она объявила аннексированными в 2022 году. Вне линии фронта россия увеличивает потери среди украинского населения, бомбя страну массово произведенными дронами. В последние недели россия устанавливает рекорды по количеству дронов, которые она отправляет в Украину.

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россия стремится не только завоевать новые территории в Украине. Ее цель — уничтожить военный потенциал Украины, ее армию, сказал Валерий Ширяев, независимый российский военный аналитик.

«Если не будет армии, государство останется беззащитным», — добавил он.

Аналитики считают, что россия может тратить неподъемные суммы на финансирование войны, что способствует инфляции, даже несмотря на то, что ее нефтяная и газовая промышленность страдает от низких цен на энергоносители, частично вызванных пошлинами президента Трампа. Экспорт нефти финансирует около трети общего федерального бюджета рф.

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Исследование, проведенное в июне, показало, что почти миллион российских военных были убиты или ранены за время войны.

Согласно заявлениям правительства и анализу бюджетных данных, проведенному Янусом Клуге, исследователем Немецкого института международных отношений и безопасности, в этом году россия все еще смогла привлечь в среднем около 30 000 новых военнослужащих. Но это стало возможным благодаря щедрым расходам на вооруженные силы, чрезвычайно высоким премиям за вступление в ряды армии и высоким зарплатам.

Ранее эксперты назвали причины фронтовой деградации врага и объяснили, почему, по их мнению, наступление россии провалилось.

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