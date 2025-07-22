- 00:50 Вето на закон: украинцы по всей стране протестовали против уничтожения НАБУ и САП
- 22.07 22:28 «Динамо» в 37-градусную жару рагромило на Мальте «Хамрун Спартанс»: видеообзор отборочного матча Лиги чемпионов
- 22.07 22:27 Новый тренд в использовании свечей: многим он точно понравится
- 22.07 22:00 Невероятно вкусный паштет: готовится этот деликатес просто
- 22.07 21:31 «Старые ведьмы ей просто завидуют»: Джей Ло поразила поклонников своим невероятным прессом
- 22.07 21:02 Уровень инсулина в крови ниже: почему некоторым стоит пропускать завтрак
- 22.07 20:45 «Раритетная серия „Времена года“ Валентины Трегубовой не встречается на аукционах», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 22.07 20:33 Более двух лет мужественно защищал Украину: в бою за Покровск погиб боец из Черкасской области
- 22.07 20:06 Кабачковые блины с «Фетой»: новое звучание популярного блюда
- 22.07 19:54 Весам — «Десятка Пентаклей», Скорпионам — «Императрица», а Стрельцам «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июля
- 22.07 19:31 Американское ядерное оружие впервые за более чем 15 лет разместили в Британии: что происходит
- 22.07 19:04 В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело
Национальный продукт украинцев дорожает несмотря на летний сезон
Хотя в Украине в самом разгаре лето, а украинцам прогнозируют сорокаградусную жару, цена на сало не думает падать, напротив, оно только дорожает. При этом данные о средней цене национального украинского продукта разнятся.
Как сообщает портал AgroTimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики, средняя потребительская цена сала в июне выросла на 1,2% в сравнении с маем — до 172,96 грн/кг против 170,84 грн/кг. В сравнении же с июнем 2024 года подорожание составило 7,4% - со 161,1 грн за 1 кг.
В то же время данные портала «Минфин» говорят о куда более высоких средних ценах на сало. Так, цена на сало «Домашнее» на 21 июля составляет 252 гривны. При этом средняя цена в июле составляла 248,5 грн, а в июне — 243,5 грн.
Соленое сало на 21 июля стоило 249,7 грн/кг, в среднем в июле — 253,8 грн, а в июне — 249,7 грн, вместе с тем это заметно дешевле, чем его стоимость в апреле, когда она достигала 264,8 грн.
Если же вы все-таки решите побаловать себя национальным продуктом, то можно приготовить ароматное сало со специями по рецепту Эллы Ивановой.115
Читайте нас в Facebook