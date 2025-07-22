41.40 / 41.94 48.49 / 49.13
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Национальный продукт украинцев дорожает несмотря на летний сезон

11:32 22 июля 2025
Сало

Хотя в Украине в самом разгаре лето, а украинцам прогнозируют сорокаградусную жару, цена на сало не думает падать, напротив, оно только дорожает. При этом данные о средней цене национального украинского продукта разнятся.

Как сообщает портал AgroTimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики, средняя потребительская цена сала в июне выросла на 1,2% в сравнении с маем — до 172,96 грн/кг против 170,84 грн/кг. В сравнении же с июнем 2024 года подорожание составило 7,4% - со 161,1 грн за 1 кг.

В то же время данные портала «Минфин» говорят о куда более высоких средних ценах на сало. Так, цена на сало «Домашнее» на 21 июля составляет 252 гривны. При этом средняя цена в июле составляла 248,5 грн, а в июне — 243,5 грн.

Соленое сало на 21 июля стоило 249,7 грн/кг, в среднем в июле — 253,8 грн, а в июне — 249,7 грн, вместе с тем это заметно дешевле, чем его стоимость в апреле, когда она достигала 264,8 грн.

РЕКЛАМА

Если же вы все-таки решите побаловать себя национальным продуктом, то можно приготовить ароматное сало со специями по рецепту Эллы Ивановой.

РЕКЛАМА
115

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Квашеные огурцы с хреном и специями

Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

Российское летнее наступление

Российское летнее наступление достигло кульминации: что происходит на фронте

Огурцы, фото скриншот видео

Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Следующий материал
Новости партнеров