Национальный продукт украинцев дорожает несмотря на летний сезон

Хотя в Украине в самом разгаре лето, а украинцам прогнозируют сорокаградусную жару, цена на сало не думает падать, напротив, оно только дорожает. При этом данные о средней цене национального украинского продукта разнятся.

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Как сообщает портал AgroTimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики, средняя потребительская цена сала в июне выросла на 1,2% в сравнении с маем — до 172,96 грн/кг против 170,84 грн/кг. В сравнении же с июнем 2024 года подорожание составило 7,4% - со 161,1 грн за 1 кг.

В то же время данные портала «Минфин» говорят о куда более высоких средних ценах на сало. Так, цена на сало «Домашнее» на 21 июля составляет 252 гривны. При этом средняя цена в июле составляла 248,5 грн, а в июне — 243,5 грн.

Соленое сало на 21 июля стоило 249,7 грн/кг, в среднем в июле — 253,8 грн, а в июне — 249,7 грн, вместе с тем это заметно дешевле, чем его стоимость в апреле, когда она достигала 264,8 грн.

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Если же вы все-таки решите побаловать себя национальным продуктом, то можно приготовить ароматное сало со специями по рецепту Эллы Ивановой.

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