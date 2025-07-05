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Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто
Кто же не любит сало! Но не всегда удается купить такое, вкус которого нравится. В таком случае, по мнению кулинара Эллы Ивановой, вкус его можно усовершенствовать. Делается это, оказывается, достаточно быстро и просто. Приготовьте такое сало - и, возможно, этот рецепт станет вашим любимым. Угощайте родных и близких. Подавайте с черным хлебом. Можно добавить зеленый лучок и немного горчицы.
Такое сало прекрасно сочетается со свежими овощами, сезон которых сейчас в разгаре.
Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, поделилась рецептом.
Ароматное сало со специями
- 300 г сала
- 3−4 зубчика чеснока
- Черный и белый перец
- 2−3 столовые ложки натурального яблочного уксуса
- Соль
Сало порезать не слишком тонко на слайсы. Приготовить пряную смесь из измельченного чеснока, черного и белого перца, яблочного уксуса. Поместить каждый кусочек в смесь. Сложить в судочек, накрыть крышкой и поместить в холодильник примерно на три часа.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт домашней колбасы из свинины.
Фото из альбома Эллы Ивановой506
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