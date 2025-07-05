Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто

Кто же не любит сало! Но не всегда удается купить такое, вкус которого нравится. В таком случае, по мнению кулинара Эллы Ивановой, вкус его можно усовершенствовать. Делается это, оказывается, достаточно быстро и просто. Приготовьте такое сало - и, возможно, этот рецепт станет вашим любимым. Угощайте родных и близких. Подавайте с черным хлебом. Можно добавить зеленый лучок и немного горчицы.

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Такое сало прекрасно сочетается со свежими овощами, сезон которых сейчас в разгаре.

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, поделилась рецептом.

Ароматное сало со специями 300 г сала

3−4 зубчика чеснока

Черный и белый перец

2−3 столовые ложки натурального яблочного уксуса

Соль

Сало порезать не слишком тонко на слайсы. Приготовить пряную смесь из измельченного чеснока, черного и белого перца, яблочного уксуса. Поместить каждый кусочек в смесь. Сложить в судочек, накрыть крышкой и поместить в холодильник примерно на три часа.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт домашней колбасы из свинины.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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