41.42 / 41.90 48.91 / 49.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто

22:00 5 июля 2025
Сало со специями

Кто же не любит сало! Но не всегда удается купить такое, вкус которого нравится. В таком случае, по мнению кулинара Эллы Ивановой, вкус его можно усовершенствовать. Делается это, оказывается, достаточно быстро и просто. Приготовьте такое сало - и, возможно, этот рецепт станет вашим любимым. Угощайте родных и близких. Подавайте с черным хлебом. Можно добавить зеленый лучок и немного горчицы.

Такое сало прекрасно сочетается со свежими овощами, сезон которых сейчас в разгаре.

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, поделилась рецептом.

Ароматное сало со специями

  • 300 г сала
  • 3−4 зубчика чеснока
  • Черный и белый перец
  • 2−3 столовые ложки натурального яблочного уксуса
  • Соль

Сало порезать не слишком тонко на слайсы. Приготовить пряную смесь из измельченного чеснока, черного и белого перца, яблочного уксуса. Поместить каждый кусочек в смесь. Сложить в судочек, накрыть крышкой и поместить в холодильник примерно на три часа.

РЕКЛАМА

И приятного аппетита!

Напомним рецепт домашней колбасы из свинины.

Фото из альбома Эллы Ивановой

РЕКЛАМА

506

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Уран входит в Близнецы – Что ждет Ваш Знак Зодиака

Время перемен: как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака

компания "Автомагистраль Юг"

Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Гороскоп, фото из открытых источников

Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля

Следующий материал
Новости партнеров