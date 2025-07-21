Сорокаградусная жара и ливни со шквалами: по прогнозам синоптиков, украинцев ждет контрастная неделя

Третья декада июля будет во многих регионах Украины облачной и дождливой. Но температурные показатели окажутся немного выше нормы, особенно в южных и восточных регионах, где столбики термометров нередко будут достигать отметок +35…+38 °С, отмечает метеоролог Игорь Кибальчич.

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В понедельник, 21 июля, в центральных, северных и северо-восточных областях под влиянием области пониженного давления, пройдут небольшие местами умеренные дожди, днём местами с грозой и мелким градом. На остальной части страны без существенных осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман. Ветер преимущественно западный / юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+21 °С, днём +24…+29 °С, в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье +30…+35 °С.

Во вторник, 22 июля, ночью без существенных осадков, местами слабый туман. Днём в западных, центральных и северных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. В восточных и южных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +24…+31 °С, в центральных, восточных и южных областях ночью +17…+22 °С, в дневное время +33…+38 °С, на юге Одесской области до +40 °С.

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В среду, 23 июля, ночью в северных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, днём по всей территории Украины без осадков. Ветер западный, 7 — 12 м/с, днём на Левобережье местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в южных и восточных регионах ночью составит +17…+22 °С, в дневное время +31…+36 °С; на остальной территории страны ночью ожидается +14…+19 °С, днём +25…+30 °С.

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В четверг, 24 июля, на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, только днём и вечером в западных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер переменных направлений, на Левобережье западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в южных и восточных областях ночью составит +16…+21 °С, в дневное время +30…+35 °С; на остальной территории страны ночью ожидается +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В пятницу, 25 июля, в западных областях, днем также на крайнем севере Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. На Прикарпатье и Буковине возможен град и сильные шквалы в дневное время. В остальных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+22 °С, днём +26…+31 °С, на южной половине +32…+37 °С.

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В субботу, 26 июля, в западных областях, днём также местами в северных и центральных регионах пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днём восточный / юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +22…+27 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18…+23 °С, днём +33…+38 °С.

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины прогнозируется неустойчивая погода с грозовыми дождями и шквалами, на Левобережье существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +23…+29 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18…+23 °С, днём +33…+38 °С.

Ранее Кибальчич предупреждал о дождливых и прохладных выходных перед новым «тепловым ударом».

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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