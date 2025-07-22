У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля

Астрологи, ранее выделившие пятерку счастливчиков, которым будет особенно везти на этой неделе, дали советы всем знака Зодиака на вторник, 22 июля.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп для Овнов на 22 июля 2025 года советует знаку в этот день четко заявлять о своих претензиях и недовольстве как близким или коллегам, так и руководству, пишет tsn.ua. Даже если Овны будут чувствовать нехарактерную им нерешительность.

Телец

РЕКЛАМА

Гороскоп для Тельцов на 22 июля 2025 года советует знаку действовать не так, как Овнам, а держать эмоции под контролем. Ведь в этот день накопленная знаком раздражительность будет готова вырвать наружу.

Близнецы

Гороскоп для Близнецов на 22 июля 2025 года советует знаку не беспокоиться, если утром что-то пойдет не так. Уже во второй половине дня эта проблема не будет казаться такой уж серьезной.

РЕКЛАМА

Рак

Гороскоп для Раков на 22 июля 2025 года напоминает знаку, что позитивное мышление — вещь нужная и важная. В этот день звезды советуют Ракам видеть хорошее в любом событии, с ним происходящим.

Лев

Гороскоп для Львов на 22 июля 2025 года советует знаку тщательно записывать идеи, которые в этот день придут в голову — в свое время они «выстрелят». А фантазия Львов сегодня обещает быть безграничной.

РЕКЛАМА

Дева

Гороскоп для Дев на 22 июля 2025 года не исключает, что сегодня мечты знака, даже самые заветные и смелые, имеют шанс воплотиться в жизнь.

Весы

Гороскоп для Весов на 22 июля 2025 года рекомендует знаку научиться не соглашаться на какие-либо просьбы окружающих. Ведь жесткое «нет» — залог того, что никто не сядет вам на голову.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов на 22 июля 2025 года предостерегает знак, что сегодня его настроение будет не лучшим. Звезды советуют Скорпионам избавляться от негативных эмоций, работая физически: либо в спортзале, либо дома.

Стрелец

А вот Стрельцам, как советует знаку гороскоп на 22 июля 2025 года, свое плохое настроение и депрессию лучше лечить искусством. Полезно будет послушать классическую музыку или сходить в музей, или на художественную выставку.

Козерог

Гороскоп для Козерогов на 22 июля 2025 года предупреждает, что на трудовые подвиги знаку сегодня рассчитывать не стоит. Возможно, будет лучше, если Козероги уделят больше времени семье и дому.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 22 июля 2025 года рекомендует знаку держать свою линию и убедительно говорить посторонним людям, что им не стоит указывать, как ему нужно жить.

Рыбы

Гороскоп для Рыб на 22 июля 2025 года советует знаку в случае необходимости обращаться за советом к старшим родственникам. Их доброжелательное отношение и жизненный опыт пригодятся.

Материал «Овны получат выгодное предложение, Тельце — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля» читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

488

Читайте нас в Facebook