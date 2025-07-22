- 00:50 Вето на закон: украинцы по всей стране протестовали против уничтожения НАБУ и САП
- 22.07 22:28 «Динамо» в 37-градусную жару рагромило на Мальте «Хамрун Спартанс»: видеообзор отборочного матча Лиги чемпионов
- 22.07 22:27 Новый тренд в использовании свечей: многим он точно понравится
- 22.07 22:00 Невероятно вкусный паштет: готовится этот деликатес просто
- 22.07 21:31 «Старые ведьмы ей просто завидуют»: Джей Ло поразила поклонников своим невероятным прессом
- 22.07 21:02 Уровень инсулина в крови ниже: почему некоторым стоит пропускать завтрак
- 22.07 20:45 «Раритетная серия „Времена года“ Валентины Трегубовой не встречается на аукционах», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 22.07 20:33 Более двух лет мужественно защищал Украину: в бою за Покровск погиб боец из Черкасской области
- 22.07 20:06 Кабачковые блины с «Фетой»: новое звучание популярного блюда
- 22.07 19:54 Весам — «Десятка Пентаклей», Скорпионам — «Императрица», а Стрельцам «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июля
- 22.07 19:31 Американское ядерное оружие впервые за более чем 15 лет разместили в Британии: что происходит
- 22.07 19:04 В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело
Не превращайте растения в «ленивых обжор»: огородница рассказала, как лучше ухаживать за перцами во второй половине июля
Популярная агроблогер из Одессы, ранее рассказывавшая о профилактических опрыскиваниях на даче, обратила внимание тех, кто выращивает перцы, на факт, который нужно учитывать в июле.
«С середины июля перцы требуют не обильных подкормок, а мудрого воздержания. И мой секрет — не более двух столовых ложек простого и полезного вещества под куст — с тем, чтобы не перекормить растения. Ведь перекормка в середине июля губит весь урожай», — советует она на своем YouTube-канале.
По словам огородницы, когда перцы вступают в фазу плодоношения, их корни превращаются в «ленивых обжор», и лишний азот из навоза или из нашатыря заставляет кусты жировать, гнать листья и пустые цветы, забыв о плодах. А избыток влаги с удобрениями провоцирует гниль.
Фиаско происходит по трем причинам: азот стимулирует рост зелени, но блокирует завязь. Частые поливы вымывают калий, а это главный архитектор мясистых плодов, а органика в жару вызывает корневую гниль.
Так что во второй половине лета она рекомендует на разрыхленную землю под кустом перца высыпать по две ложки древесной золы и немного присыпать удобрение почвой. Затем обильно полить теплой водой. Больше удобрений до того, как перцы начнут краснеть, она добавлять не рекомендует. Растениям лишь необходим полив в жаркую погоду.
По ее словам, после такой подкормки новые бутоны будут сразу давать завязи, а через две недели плоды начнут наливаться. В золе есть все необходимые элементы в идеальной пропорции, которые нужны перцам: калий, фосфор и кальций.
«Две столовые ложки — это безопасная доза, которая не защелачивает почву, но блокирует грибок. Сухой способ исключает гниение корней, в отличие от жидкой подкормки. Поэтому перцы в середине июля — это как те спортсмены на финише. Им нужна сушка, а не прожорливость. Две столовые ложки золы — и мы забудем о пустых цветках и гнили», — добавила она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какие ошибки нельзя допускать при выращивании томатов, чтобы они не заболели фитофторой.
Фото — скриншот84
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел