Не превращайте растения в «ленивых обжор»: огородница рассказала, как лучше ухаживать за перцами во второй половине июля

Популярная агроблогер из Одессы, ранее рассказывавшая о профилактических опрыскиваниях на даче, обратила внимание тех, кто выращивает перцы, на факт, который нужно учитывать в июле.

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«С середины июля перцы требуют не обильных подкормок, а мудрого воздержания. И мой секрет — не более двух столовых ложек простого и полезного вещества под куст — с тем, чтобы не перекормить растения. Ведь перекормка в середине июля губит весь урожай», — советует она на своем YouTube-канале.

По словам огородницы, когда перцы вступают в фазу плодоношения, их корни превращаются в «ленивых обжор», и лишний азот из навоза или из нашатыря заставляет кусты жировать, гнать листья и пустые цветы, забыв о плодах. А избыток влаги с удобрениями провоцирует гниль.

Фиаско происходит по трем причинам: азот стимулирует рост зелени, но блокирует завязь. Частые поливы вымывают калий, а это главный архитектор мясистых плодов, а органика в жару вызывает корневую гниль.

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Так что во второй половине лета она рекомендует на разрыхленную землю под кустом перца высыпать по две ложки древесной золы и немного присыпать удобрение почвой. Затем обильно полить теплой водой. Больше удобрений до того, как перцы начнут краснеть, она добавлять не рекомендует. Растениям лишь необходим полив в жаркую погоду.

По ее словам, после такой подкормки новые бутоны будут сразу давать завязи, а через две недели плоды начнут наливаться. В золе есть все необходимые элементы в идеальной пропорции, которые нужны перцам: калий, фосфор и кальций.

«Две столовые ложки — это безопасная доза, которая не защелачивает почву, но блокирует грибок. Сухой способ исключает гниение корней, в отличие от жидкой подкормки. Поэтому перцы в середине июля — это как те спортсмены на финише. Им нужна сушка, а не прожорливость. Две столовые ложки золы — и мы забудем о пустых цветках и гнили», — добавила она.

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