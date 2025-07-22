Речь идет о нейтрализации влияния фсб на НАБУ: Сазонов о том, что дело Бюро не имеет политических мотивов

Дело о сотрудничестве ряда топ-чиновников НАБУ с россией не имеет политического подтекста — речь идет о разоблачении государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах россии. То есть о нейтрализации влияния фсб на Бюро.

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Об этом в Facebook пишет политолог, военный Кирилл Сазонов, комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса Генпрокурора. По словам Сазонова, по результатам расследования НАБУ нуждается в очистке.

«Обнаруженные факты очень конкретны. Обвинения — серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ — не политическое, как бы кто-то не хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса Генерального прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор», — пишет Сазонов.

Политолог считает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. «Речь идет о связях с рф топ-чиновников Бюро и о прямых агентах фсб в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот „НАБУгейт“. Свое слово должно сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, расследующая эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ нужно проверить на предмет работы на рф, а также запретить выезд из страны», — пишет эксперт.

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«Вижу, что профессиональные защитники НАБУ уже включились в работу. Странно смотрятся их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты вещь упрямая. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на россию и здесь не место двойным стандартам!» — считает Сазонов.

Ранее сообщалось о том, что СБУ и ОГП провели масштабную спецоперацию, разоблачив ряд работников НАБУ на связях с рф. Среди подозреваемых — один из руководителей подразделения НАБУ и действующий нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко.

Фото со страницы НАБУ в соцсетях

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