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Ему некомфортно: почему принц Гарри рад, что Меган Маркл оказалась в центре внимания
Герцог и герцогиня Сассекские переехали в Монтесито, Калифорния, в 2020 году — после того, как покинули должности работающих королевских лиц. Через пять лет после большого переезда Гарри «начинает осознавать», что ему тяжело интегрироваться в Калифорнии, утверждает эксперт Дженни Бонд.
«Я думаю, он начинает понимать, что мир знаменитостей Лос-Анджелеса — это мир, в котором ему не особенно комфортно», — отмечает Бонд, пишет GBN.
В то же время герцог Сассекский, кажется, рад, что его жена является публичной стороной в этой сфере и находится в центре внимания.
Бонд также считает, что Гарри остается сосредоточенным на традиционной королевской роли «служения», которую, по ее мнению, он продолжает демонстрировать.
Анализ эксперта появился по возвращении Гарри из поездки в Анголу, где он контролировал постоянные усилия по избавлению центральноафриканской страны от наземных мин. Его визит, во время которого он прошел по минному полю, напоминал аналогичную поездку в Анголу в 1997 году его матери, принцессы Дианы, пытавшейся осветить эту проблему.
«Я думаю, что это та работа, которую Гарри должен выполнять, — продолжила Бонд в интервью The Mirror. — Это не только чрезвычайно полезное дело, но и связывает его с матерью, к чему он стремится».
Находясь в Анголе, герцог сказал: «Как отцу маленьких детей мне больно видеть, как невинные дети все еще живут и играют рядом с минными полями. Все мы обязаны защищать детей и будущие поколения от вреда войны, как нынешней, так и прошлой».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Гарри решил пойти «путем принцессы Дианы».
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