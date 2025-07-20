Грустное лицо: эксперт из семьи Виндзоров раскрыл тайну принца Гарри и его жены

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре внимания после того, как стали известны планы примирения между Гарри и Чарльзом. После встречи их представителей кажется, что мир ближе, чем когда-либо. Это может помочь герцогу Сассекскому преодолеть ситуацию, в которой он оказался. Источник из семьи Виндзоров разоблачил тайну герцога Сассекского, пишет издание Catalunya Diari.

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Гарри думал, что, покинув Соединенное Королевство, у него будет лучшая жизнь, но со временем ностальгия сказалась на нем. Источники, близкие принцу, говорят, что он переживает нелегкий период. Он скучает по близости к отцу и рутине своей жизни в Лондоне.

Независимость, к которой он стремился, не принесла желаемого, и давление СМИ все еще присутствует. Тем врнменем Меган, кажется, довольна своей жизнью в Калифорнии, поскольку она испытывает облегчение от того, что не находится под давлением королевской семьи. Хотя принц Гарри пытается угодить своей жене, он чувствует, что в его жизни чего-то не хватает.

Те, кто хорошо знает Гарри, отмечает источник, могут прочитать на его лице грустное выражение, которое не имеет ничего общего с радостью, которую он излучал в Соединенном Королевстве. По этой причине он решил сделать шаг к сближению с отцом, прежде чем расстояние станет непреодолимым. Эта готовность возникает не только по эмоциональным мотивам, но и из-за состояния здоровья короля. Это еще один повод для грусти принца, поскольку он чувствует, что время уходит и он должен действовать как можно скорее.

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Однако невозможно не заметить разницу в жизни Гарри и Меган. Бывшая актриса демонстрирует через социальные сети идиллическое существование с мужем и детьми, где есть только покой и счастье. Профиль Гарри намного менее радостный. Хотя он делится личными фотографиями, ему не хватает чего-то, что сделало бы его жизнь идеальной — примирения с семьей.

В то время как Меган отдает приоритет стабильности в Соединенных Штатах, Гарри рассматривает возможность проводить больше времени в Великобритании, не отказываясь от своей новой жизни. Среди слухов и спекуляций единственное, что можно сказать наверняка, это то, что Гарри все еще борется за то, чтобы найти свое место и полноценное счастье.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила неожиданный удар от своей матери.

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Фото: Getty Images

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