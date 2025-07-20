- 08:19 Ракам стоит сосредоточиться на практических вопросах, а Девам избавиться от лишнего: гороскоп на понедельник, 21 июля
- 20.07 22:28 Носки-«невидимки»: как выбрать идеальные для кроссовок и балеток
- 20.07 22:02 Шоколадный ягодный пирог: вкусно, легко и быстро
- 20.07 21:32 Кэти Перри откровенно рассказала о творчестве после разрыва с Орландо Блумом
- 20.07 21:02 Делайте это в отпуске, чтобы предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови
- 20.07 20:45 «Фарфоровые пляжницы Ольги Рапай — мечта многих коллекционеров», — исследовательница истории фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 20.07 20:33 Прошел более трех лет ожесточенных боев, болезненных потерь: в бою погиб отец двоих детей с Ровенщины
- 20.07 20:06 Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка
- 20.07 19:54 Стрельцам — «Туз Пентаклей», Рыбам — «Туз Жезлов», а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июля
- 20.07 19:39 Российское летнее наступление достигло кульминации: что происходит на фронте
- 20.07 18:52 Шпараговка на зиму: авторский рецепт от Татьяны Литвиновой
- 20.07 18:44 Сильный ливень «остановил» дорожное движение в Киеве: где было затруднено передвижение транспорта
Грустное лицо: эксперт из семьи Виндзоров раскрыл тайну принца Гарри и его жены
Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре внимания после того, как стали известны планы примирения между Гарри и Чарльзом. После встречи их представителей кажется, что мир ближе, чем когда-либо. Это может помочь герцогу Сассекскому преодолеть ситуацию, в которой он оказался. Источник из семьи Виндзоров разоблачил тайну герцога Сассекского, пишет издание Catalunya Diari.
Гарри думал, что, покинув Соединенное Королевство, у него будет лучшая жизнь, но со временем ностальгия сказалась на нем. Источники, близкие принцу, говорят, что он переживает нелегкий период. Он скучает по близости к отцу и рутине своей жизни в Лондоне.
Независимость, к которой он стремился, не принесла желаемого, и давление СМИ все еще присутствует. Тем врнменем Меган, кажется, довольна своей жизнью в Калифорнии, поскольку она испытывает облегчение от того, что не находится под давлением королевской семьи. Хотя принц Гарри пытается угодить своей жене, он чувствует, что в его жизни чего-то не хватает.
Те, кто хорошо знает Гарри, отмечает источник, могут прочитать на его лице грустное выражение, которое не имеет ничего общего с радостью, которую он излучал в Соединенном Королевстве. По этой причине он решил сделать шаг к сближению с отцом, прежде чем расстояние станет непреодолимым. Эта готовность возникает не только по эмоциональным мотивам, но и из-за состояния здоровья короля. Это еще один повод для грусти принца, поскольку он чувствует, что время уходит и он должен действовать как можно скорее.
Однако невозможно не заметить разницу в жизни Гарри и Меган. Бывшая актриса демонстрирует через социальные сети идиллическое существование с мужем и детьми, где есть только покой и счастье. Профиль Гарри намного менее радостный. Хотя он делится личными фотографиями, ему не хватает чего-то, что сделало бы его жизнь идеальной — примирения с семьей.
В то время как Меган отдает приоритет стабильности в Соединенных Штатах, Гарри рассматривает возможность проводить больше времени в Великобритании, не отказываясь от своей новой жизни. Среди слухов и спекуляций единственное, что можно сказать наверняка, это то, что Гарри все еще борется за то, чтобы найти свое место и полноценное счастье.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила неожиданный удар от своей матери.
Фото: Getty Images687
Читайте нас в Facebook