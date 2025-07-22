«Есть те, кто мешает загнать страну под плинтус полностью»: журналистка о том, почему атака на НАБУ похожа на зачистку перед политическим реваншем

Журналистка Зоя Казанжи анализирует последние обыски у сотрудников НАБУ. По ее мнению, события ставят под сомнение реальную цель спецоперации СБУ и больше похожи на политическую зачистку, направленную на подрыв независимости антикоррупционных структур.

«Вы же все уже видели полуголых мужчин, которых сначала повалили, а потом посадили на стулья, разложили на полу перед ними деньги и от души нафотографировали?

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Так вчера СБУ и Офис Генерального прокурора проводили обыски у сотрудников НАБУ из-за их возможных связей с рф, — пишет в Facebook журналистка Зоя Казанжи. — У меня вопрос, который давно мучает: почему на всех подобных задержаниях нам показывают полуголых мужчин? Приходят в 6 утра и всех вытаскивают из постели? Почему не дать одеться? Это особая форма унижения?

НАБУ заявило, что 70 обысков прошли без решения суда. И напомнило, что по всем персонам, которые сейчас стали подозреваемыми, СБУ не имело никаких замечаний и все они прошли специальные проверки того же СБУ.

СБУ обнародовало свое заявление, где сообщило, что народный депутат от ОПЗЖ Федор Христенко был агентом фсб и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

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Сам Христенко сбежал из Украины еще 3 года назад. И сделал это достаточно легко, никто ему особо не препятствовал.

Так что же случилось и почему именно сейчас?

НАБУ, к сожалению, не стало тем органом, который бы оправдал наши надежды. Но то, что их лишают независимости, — факт.

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Все началось после того, как НАБУ объявило подозрение Чернышову и уперлось, когда серьезные люди просили их этого не делать.

Министр единства, уже бывший, довольно долго сидел за границей. Пока из ОП давили на НАБУ, чтобы отозвать подозрение Чернышову. Но НАБУ не послушали.

Ну и вот. Сотрудников НАБУ обыскали и начали обвинять непонятно в чем. Один из них 10 лет назад общался с охранником Януковича. Чей-то отец торговал коноплей с россией. Еще двое несколько лет назад совершили ДТП.

Серьезно?!

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В НАБУ нет ангелов. И в 2023 году Ермак туда таки назначил лояльного себе руководителя. Но определенные рычаги, в том числе и наших здравомыслящих партнеров, существовали.

Зеленскому и компании, похоже, надо уничтожить независимость НАБУ. И сейчас он, как никогда, приблизился к этой цели.

Потому что друзья, партнеры и подельники не должны сесть. А могут. Потому что к ним начали добираться — ко всем этим чернышовым-миндичам-смирновым-стефанишиным.

Кстати, все это происходит тогда, когда руководители НАБУ и САП находятся в командировке в Британии. Ну прямо классика.

Вчера Офис Президента, через СБУ, получил доступ к 658 уголовным делам, которые расследует НАБУ. Фактически Офис получил доступ ко всем прослушкам, видеонаблюдению и другой закрытой оперативной информации со стороны НАБУ и САП по друзьям, бизнес-партнерам, кумовьям, одноклассникам Банковой. В том числе и к тем материалам, где подозрения только готовились.

Понимаете, какими могут быть последствия? Как минимум — это предупреждение «своих».

Как думаете, чем закончится дело Чернышова? Правильно, и я так думаю. Ну и родственник Миндича тоже выйдет сухим из воды. Потому что все планы, все негласные следственные действия уже известны Зеленскому и его «5−6 успешным менеджерам».

Знаете, иногда и я уже начинаю думать, что война — золотое время для Зеленского и его окружения. С ними же все ок. Безопасность, криптокошельки, возможности — все под ногами. Вот только есть те, кто мешает загнать под плинтус страну полностью.

У нас такая страшная ситуация на фронте. А эти, так выглядит, продолжают мечтать о выборах. Потому что все действия похожи на своеобразную зачистку, которая покончит с любыми самостоятельными или неподконтрольными структурами.

А потом хотим, чтобы нас приняли в ЕС. И гневаемся на европейцев. Украина и их защищает, а нас не хотят на порог пускать.

Да ЕС в шоке от этого властного дикарства. От наглости тех, кто управляет обескровленной страной.

Послы государств «Группы семи» (G7) выразили обеспокоенность из-за начатых расследований в отношении нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и хотят встречи с руководством Украины.

И все это на фоне фарса с не-назначением руководителя БЭБ. На фоне не-проведения конкурса на руководителя таможни.

Злые языки говорят, что все идет по сценарию, который придумал Портнов, когда последний еще был жив и беспроблемно приезжал и выезжал из нашей страны.

Сценарий такой: сначала надо дискредитировать антикоррупционные структуры. НАБУ уже пошло. Следующими будут САП и ВАКС. Дела и полномочия НАБУ передадут в ГБР, а САП станет просто департаментом в Генпрокуратуре. И тут на арену выйдет ГБР, которое полностью контролируется Офисом Президента. ГБР становится органом со сверхвозможностями. И все. Был бы человек, а статья найдется.

А вы говорили, что Зеленский не умеет в диктатора.

А законодательное регулирование, спросите вы. Разве это проблема с нынешним парламентом?

Кстати, вчера было 6 лет, как в Украине появился самый никчемный парламент за все годы независимости. Мои соболезнования немногим здравомыслящим там.

Поэтому не спешите радоваться, что «задержали агентов ФСБ в рядах НАБУ». Прежде чем разгонять все, что нам заботливо подсовывает власть, сделайте хотя бы паузу. Прочитайте несколько источников. Придирчиво. Подумайте на всякий случай.

Очень хочется верить, что такая атака не является местью и дискредитацией антикоррупционного органа. Что СБУ реально очищает НАБУ, а не выполняет поручения власти. Хочется верить, но все, что происходит, похоже на другое.

Все это плохо закончится. Для нас всех. А они думают, что успеют схватить Бога за бороду. Ну-ну".

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