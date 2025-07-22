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Зеленский продвигает законопроект, который может уничтожить антикоррупционную систему — Шабунин
На фоне атаки СБУ на НАБУ, правоохранительный комитет Верховной Рады Украины 22 июля 2025 проголосовал правки к законопроекту № 12414.
Об этом сообщает в Facebook активист Виталий Шабунин. По его мнению, законопроект фактически лишает смысла существования ключевых антикоррупционных органов — НАБУ, САП и ВАКС.
Шабунин пишет, что в случае принятия документа, эти структуры будут подчинены генеральному прокурору, контролируемому президентом. Это означает, что расследование любых дел может быть заблокировано на самом высоком уровне, что, по мнению Шабунина, открывает двери в безнаказанность для соратников власти.
Шабунин утверждает: такой шаг — это прямой реванш против достижений Революции достоинства, возвращение ко временам Виктора Януковича и демонстрация реальных ценностей президента. Он также предостерег народных депутатов, которые могут поддержать инициативу, что украинцы не забудут эти голосования и «теперь гораздо злее, чем были во времена режима регионалов».
Активист призвал общественность и международных партнеров обратить внимание на ситуацию, подчеркнув, что молчание последних лишь усиливает уверенность власти в собственной безнаказанности.
На попытки уничтожения независимой работы органов отреагровали и в Совете общественного контроля при НАБУ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мнении журналистки Зои Казанжи о том, что атака на НАБУ похожа на зачистку перед политическим реваншем.
Иллюстративное фото из Википедии107
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