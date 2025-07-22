41.40 / 41.95 48.49 / 49.14
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский продвигает законопроект, который может уничтожить антикоррупционную систему — Шабунин

11:54 22 июля 2025
Совету предлагают сузить полномочия антикоррупционных органов. Фото из Википедии

На фоне атаки СБУ на НАБУ, правоохранительный комитет Верховной Рады Украины 22 июля 2025 проголосовал правки к законопроекту № 12414.

Об этом сообщает в Facebook активист Виталий Шабунин. По его мнению, законопроект фактически лишает смысла существования ключевых антикоррупционных органов — НАБУ, САП и ВАКС.

Шабунин пишет, что в случае принятия документа, эти структуры будут подчинены генеральному прокурору, контролируемому президентом. Это означает, что расследование любых дел может быть заблокировано на самом высоком уровне, что, по мнению Шабунина, открывает двери в безнаказанность для соратников власти.

Шабунин утверждает: такой шаг — это прямой реванш против достижений Революции достоинства, возвращение ко временам Виктора Януковича и демонстрация реальных ценностей президента. Он также предостерег народных депутатов, которые могут поддержать инициативу, что украинцы не забудут эти голосования и «теперь гораздо злее, чем были во времена режима регионалов».

РЕКЛАМА

Активист призвал общественность и международных партнеров обратить внимание на ситуацию, подчеркнув, что молчание последних лишь усиливает уверенность власти в собственной безнаказанности.

На попытки уничтожения независимой работы органов отреагровали и в Совете общественного контроля при НАБУ.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мнении журналистки Зои Казанжи о том, что атака на НАБУ похожа на зачистку перед политическим реваншем.

Иллюстративное фото из Википедии

107

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы, фото скриншот видео

Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно

Звезды советуют внимательно анализировать каждую финансовую операцию, фото из открытых источников

Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Квашеные огурцы с хреном и специями

Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Следующий материал
Новости партнеров