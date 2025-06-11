Свежесть и польза: легкий салат к ужину за 5 минут

На рынках и в огородах сейчас много зелени, а значит, пора готовить полезные и простые блюда. Этот салат поразит своей свежестью и нежным сливочным соусом. Всего несколько минут — и перед вами блюдо, которое порадует сторонников правильного питания и любителей легких и ароматных вкусов, уверяет издание Doradca smaku.

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Ингредиенты:

• Зеленый салат — около 10 листьев

• Густые сливки — 3 столовые ложки

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• Лимонный сок — по вкусу

• Сахар — по вкусу

Приготовление:

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Вылейте сливки в миску, добавьте лимонный сок и сахар по вкусу. Хорошо перемешайте и попробуйте — соус должен иметь нежный кисло-сладкий вкус.

Тщательно промойте листья зеленого салата под проточной водой, чтобы удалить любые загрязнения. Дайте листьям стечь, а затем аккуратно порвите его на кусочки руками — так сохранится естественная текстура.

Переложите подготовленные листья в салатницу. Полейте их приготовленным сливочным соусом и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек салата был покрыт нежной заправкой.

Салат готов к подаче! Его можно подавать в качестве гарнира к основным блюдам или наслаждаться им отдельно.

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Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусную приправу из листьев хрена, которая подойдет и в качестве соуса к мясу или рыбе, и как намазка на хлеб.

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