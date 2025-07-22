НАБУ нужно было реформировать еще несколько лет назад, — Олег Постернак

Передача процессуального надзора над НАБУ от САП Офису Генерального прокурора — запоздалый, но необходимый шаг. Реформирование бюро должно было состояться еще несколько лет назад, потому что орган потерял эффективность и стал угрозой для национальной безопасности. Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак.

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«Совет принял закон, которым передал процессуальное сопровождение над НАБУ от САП в ОГПУ. Это нужно было сделать еще несколько лет назад. Потому что под лозунгами „независимой борьбы с коррупцией“ мы получили полностью бесконтрольную герметичную структуру псевдоантикорапшена», — написал эксперт.

Постернак считает, что НАБУ постепенно превратилась в закрытую группу с коррупционными и уголовными практиками: от «сливов» материалов до наркоторговли, сексуальных связей со свидетелями, владения элитным имуществом и сотрудничества с фсб.

«Бесконтрольность и самозамкнутость привели сначала к приватизации правоохранительного органа группой руководителей и активистов, а впоследствии и к превращению в филиал силового органа страны-агрессора. Вчерашние обыски и задержание за госизмену — именно об этом», — отметил он.

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Эксперт также отметил неэффективность органа, который существует уже 10 лет. По данным Постернака, НАБУ вернуло в бюджет только 0,8 млрд грн, потратив при этом почти 10 млрд: «На 1 возвращенную в бюджет гривню бюро потратило 12 грн налогоплательщиков».

Постернак считает, что новый закон преследует цель хотя бы минимального контроля за деятельностью бюро. Тем более что НАБУ, по его мнению, самостоятельно почти не инициировало дела.

«Поражает безынициативность этой структуры. Большинство дел по тому мизеру, которое расследует бюро, инициированы не им — как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т. п. ). 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. То есть когда пищат, что у НАБУ забирают все дела, это не так. У НАБУ толком своих дел нет из-за непрофессионализма. Чтобы этого не произошло, нужно еще на первом этапе внедрить механизмы сдерживания и контроля. И сегодняшний закон, которым переданы процессуальные полномочия по делам НАБУ от САП к Генпрокурору, — именно об этом», — подытожил Постернак.

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Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Вчера работниками СБУ, ГБР и ОГП проведено более 70 обысков сотрудников НАБУ.

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