Конгрессмен Адам Смит заявил, что президент Дональд Трамп «совершил огромную ошибку», обвинив в войне между россией и Украиной украинцев.

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«Я думаю, что администрация Трампа совершила огромную ошибку во время кампании, а потом и после выборов, обвинив в войне Украину, — сказал Смит ведущей Шеннон Брим в программе Fox News Sunday. — Похоже, президент Трамп искренне думал, что именно Украина виновата. И если бы он просто поговорил с Зеленским и надавил на него, то все было бы хорошо, с чем не согласился бы никто, кто следил за ситуацией. путин руководил этим конфликтом», пишет The Hill.

С момента своего возвращения на пост в начале этого года президент и его администрация настаивали на прекращении войны в Украине, но без особого успеха. В феврале Трамп обвинил лидеров Украины в войне с россией, заявив, что Зеленский «никогда не должен был ее начинать».

На прошлой неделе американский президент заявил, что США отправят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, снова сказав о своем недовольстве путиным. Трамп не сказал, сколько систем или ракет Patriot будет доставлено Украине, но заметил, что США не будут платить за боеприпасы.

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Ранее сообщалось, что впервые с 2008 года американское ядерное оружие развернуто в Британии.

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