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Европейский шарм: дом Гарри и Меган Маркл стоимостью 29 миллионов долларов выглядит как римский дворец
Не секрет, что дом герцога и герцогини Сассекских, которые получили неожиданный удар от матери Меган Дории, в средиземноморском стиле совсем другой, чем их коттедж для молодоженов на территории Кенсингтонского дворца, но определенный ракурс жилища в Монтесито делает его похожим на римский дворец.
Ранее в этом месяце близкая подруга Меган Маркл Келли Макки Зайфен поделилась в социальных сетях фотографией с празднования Дня Независимости, проведенного с Сассексами. На фото 43-летняя Меган была одета в сине-белый топ и юбку Farm Rio и держала домашний коктейль, пишет Hello.
На заднем плане арки, разделяющие внутреннюю и внешнюю части невероятного дома стоимостью 29 миллионов долларов, в котором живут Меган с принцем Гарри и двумя детьми, выглядели прямо как историческое римское здание.
Сказочный элемент сада Меган подчеркивали растения, обвивающие арки.
«За свободу, за дружбу и за то, чтобы находить моменты радости, где только можно», — подписала Келли фото.
Сад Меган полон прекрасных деталей, включая газон, пруд с карпами, курятник и игровую площадку для детей.
С их садом также связана личная история. Во время интервью The Cut в 2022 году Меган рассказала: «Одним из первых, что увидел мой муж, когда мы гуляли вокруг дома, были эти две пальмы. Видите, как они соединены внизу? Он сказал: «Дорогая моя, это мы». И теперь каждый день, когда Арчи проходит мимо пальм, он говорит: «Привет, мама. Привет, папа».
Это пространство, безусловно, говорит о синергии пары.
«Дом Меган в Монтесито имеет просторные, ухоженные газоны и розарии с традиционной, но расслабленной эстетикой», — ранее рассказал Hello дизайнер интерьеров и основатель Touched Interiors Кунал Трехан.
Дом семья приобрела в 2020 году, там 9 спален, 16 ванных комнат и отдельный гостевой дом. Также там есть теннисный корт, бассейн и винный погреб, библиотека, тренажерный зал и игровая комната для детей.
Ранее сообщалось, что на фоне негативных слухов Netflix опубликовал официальные данные о просмотрах сериала о стиле жизни герцогини Сассекской «С любовью, Меган». Шоу заняло 383 позицию в рейтинге Netflix, собрав 5,3 миллиона просмотров с момента премьеры 4 марта.242
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