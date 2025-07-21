Второму сезону быть: Netflix обнародовал, сколько зрителей смотрят шоу Меган Маркл

На фоне негативных слухов Netflix опубликовал официальные данные о просмотрах сериала о стиле жизни герцогини Сассекской «С любовью, Меган». Эти цифры дают ясное представление о том, как шоу смотрели в течение первых месяцев.

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«С любовью, Меган» заняло 383 позицию в рейтинге Netflix, собрав 5,3 миллиона просмотров с момента премьеры 4 марта. Шоу, в котором Маркл принимала друзей и делилась своим опытом в кулинарии, развлечениях и советах по образу жизни, было полностью снято в Монтесито, Калифорния, где она живет с принцем Гарри и их двумя детьми, пишет EntertainmentNow.

Сериал демонстрировал личные увлечения Маркл через встречи со знаменитыми друзьями, включая выступления Минди Калинга и других известных гостей. Герцогиня была ведущей и исполнительным продюсером, создавая контент, отражающий ее интересы в области гостеприимства, кулинарии и дизайна дома.

В общем рейтинге Netflix за 2025 год доминировали крупные международные хиты, где «Подростковый возраст» занял первое место со 145 миллионами просмотров, за ним шел второй сезон «Игры кальмаров» со 117 миллионами просмотров и третий сезон с 72 миллионами просмотров.

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В течение первой недели «С любовью, Меган» продемонстрировал удивительную первоначальную популярность среди зрителей Netflix. К 12 марта сериал достиг десятого места в мировом списке 10 лучших сериалов Netflix, собрав 2,6 миллиона просмотров и 12,6 миллиона часов просмотра в течение первой недели.

Региональные характеристики сериала варьировались, особенно мощный подъем наблюдался на главных рынках. Он занял седьмое место в чарте 10 лучших шоу Netflix в Великобритании и десятое место в списке 10 лучших шоу платформы в Соединенных Штатах, что свидетельствует о стабильном количестве зрителей.

Для сравнения, принц Гарри и Меган были исполнительными продюсерами сериала «Поло», который Netflix выпустил в декабре 2024 года. Он достиг 500 000 просмотров и занял 3436 место в списке Netflix. Эта впечатляющая разница в количестве зрителей свидетельствует о том, что контент об образе жизни, сосредоточенный на личном бренде Маркл, имел более сильный отклик у аудитории, чем программы, ориентированные на спорт.

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Netflix уже обеспечил будущее сериалу «С любовью, Меган», сняв второй сезон. Новые эпизоды появятся на Netflix этой осенью.

Кроме сериала Netflix, Маркл развивает свой бренд стиля жизни As Ever, который был запущен в начале этого года. Продукция бренда постоянно распродается в течение нескольких часов.

Недавно Меган Маркл произвела фурор пляжным образом в роскошной льняной рубашке.

Фото: Getty Images

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