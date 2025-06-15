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Экс-глава «Нафтогаза» «предсказывает» подорожание газа для украинцев из-за ударов Израиля по Ирану
Цены на газ в Украине, где промышленность и так уже платит значительный тариф за кубометр голубого топлива, могут еще вырасти из-за атак Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана. Об этом сообщил экс-председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Он пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, откуда он поступал в Европу и в Украину.
«Сейчас иранский газ под риском остановки, — пишет Коболев. — Заменить российским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти полностью».
По его словам, Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в Европу, либо увеличивать долю более дорогостоящего сжиженного природного газа (LNG). В любом случае, цены на газ в ЕС вырастут.
«А если Израиль продолжит валить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран» , — уверен бывший чиновник.
Как сообщалось, сегодня ночью израильские беспилотники атаковали по меньшей мере два объекта газовой промышленности Ирана, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа. В частности, после удара израильского беспилотника произошел сильный взрыв на иранском газоперерабатывающем заводе на месторождении Южный Парс, что привело к пожару на объекте.
Министерство нефти Ирана подтвердило факт атаки, отметив, что инцидент произошел на объекте, являющемся частью крупнейшего в мире месторождения чистого природного газа.
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