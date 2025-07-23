Как есть хлеб в ресторане: эти правила этикета могут вас удивить

А правильно ли вы едите хлеб в ресторане? Возможно, этот вопрос многих удивит. Но этикет диктует свои правила и относительно хлеба. И тот, кто их знает, очень быстро идентифицирует невежду.

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Правильно едят хлеб, отламывая небольшой кусочек, а не кусая. Не ешьте хлеб до подачи первого блюда, особенно в официальной обстановке. Такая демонстрация нетерпеливости никого не красит.

Если вас попросили передать хлеб, передавайте тарелку с хлебом, но не кусочек своей рукой.

На шведском столе отрезают ломтик хлеба, придерживая буханку с помощью тканевой салфетки. Если хлеб нарезан, взяв ломтик, ни в коем случае не кладите его обратно. Это негигиенично.

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Учите правилам этикета детей. Когда они станут взрослыми, будут вам благодарны. Ведь знание правил этикета позволяет себя чувствовать комфортно во многих ситуациях.

И еще в формальной обстановке не заказывайте те блюда, которые не умеете правильно есть. Дегустируйте новое в кругу семьи и друзей.

Напомним о правилах этикета шведского стола относительно хлопьев с молоком.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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