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Как есть хлеб в ресторане: эти правила этикета могут вас удивить
А правильно ли вы едите хлеб в ресторане? Возможно, этот вопрос многих удивит. Но этикет диктует свои правила и относительно хлеба. И тот, кто их знает, очень быстро идентифицирует невежду.
Правильно едят хлеб, отламывая небольшой кусочек, а не кусая. Не ешьте хлеб до подачи первого блюда, особенно в официальной обстановке. Такая демонстрация нетерпеливости никого не красит.
Если вас попросили передать хлеб, передавайте тарелку с хлебом, но не кусочек своей рукой.
На шведском столе отрезают ломтик хлеба, придерживая буханку с помощью тканевой салфетки. Если хлеб нарезан, взяв ломтик, ни в коем случае не кладите его обратно. Это негигиенично.
Учите правилам этикета детей. Когда они станут взрослыми, будут вам благодарны. Ведь знание правил этикета позволяет себя чувствовать комфортно во многих ситуациях.
И еще в формальной обстановке не заказывайте те блюда, которые не умеете правильно есть. Дегустируйте новое в кругу семьи и друзей.
Напомним о правилах этикета шведского стола относительно хлопьев с молоком.
Фото из альбома Ольги Сметанской175
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