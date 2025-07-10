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Молоко, а потом хлопья — или наоборот: эти правила этикета шведского стола стоит знать
Возможно, этот вопрос вы не задаете себе дома. Но, оказавшись, в отеле у шведского стола, вдруг понимаете, что есть правила и их нужно знать. Особенно актуальным такой вопрос становится, если вы завтракаете в кругу коллег или деловых партнеров и не хотите показаться невеждой в вопросах этикета и гастрономии.
Что касается хлопьев с молоком, оказывается, нет четких правил в отношении последовательности их комбинирования. Она зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Если хотите, чтобы хлопья были более хрустящими, сначала налейте молоко, потом добавьте хлопья. Если хотите, чтобы хлопья были более мягкими, сначала поместите в тарелку хлопья, потом налейте молоко. Вполне уместно также добавлять молоко в пиалу с хлопьями в процессе завтрака.
Самое главное — насладиться завтраком. У каждого свой вкус. И о вкусах не спорят.
Знание же правил этикета и гастрономических особенностей блюд поможет вам избежать ситуаций, когда вы будете чувствовать себя неловко и некомфортно.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об этикете шведского стола, отметив, что некоторые правила могут быть неожиданными.
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Фото Ольги Сметанской146
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