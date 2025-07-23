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Энергия обновления: три знака зодиака ощутят на себе силу молодого месяца 24 июля
Период с 21 по 27 июля принесет многим представителям зодиакального круга рост дохода и благоприятные шансы для инвестиций.
А кому из представителей зодиакальной семьи больше всего повезет 24 июля, когда молодой месяц будет в знаке Льва, рассказывает Ukr.Media.
Как известно, астрологи рассматривают новолуние как начало нового старта. Молодой месяц 24 июля 2025 года будет в 1-м градусе Льва. Поэтому Лев получает прямой энергетический импульс — новолуние в собственном знаке, в секторе личности.
Лев
Для Львов молодой месяц открывает дверь к новому этапу ощущения себя. Львы могут почувствовать внезапный прилив вдохновения или столкнуться с желанием изменить способ самовыражения. Иногда даже начать новый жизненный проект. Период подходит для того, чтобы прислушиваться к своим желаниям и своей интуиции.
Рак
Для Раков новолуние проходит через 2-й дом (личные ценности, ресурсы), что побуждает к переосмыслению собственной ценности. Возможно, Раки поймут, что начинается новый этап их жизни и старые установки уже не работают. Астрологи советуют подумать, в чем состоит ваша особая ценность для близких, для коллектива. Сосредоточьтесь на том, что поддерживает вас в сложный период. Это поможет увидеть направление, в котором следует двигаться.
Водолей
Для Водолея это 7-й дом партнерства, где растет важность честного диалога и поиска равновесия в отношениях. Водолеи могут увидеть и почувствовать, кто двигается с ними в том же направлении, а кто — нет. Усиливайте свои позиции, проявляйте инициативу в общих проектах, не боясь отстаивать свои идеи. Прислушайтесь также к мнению других.
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