Германия должна не только заплатить, но и поставить оружие: подробности скандала с ПВО для Украины

Президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине оружие, а европейцы должны только за него заплатить. Речь шла о том, что Киев получит дополнительные системы Patriot. Германия хотела взять на себя расходы за две единицы (два миллиарда евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу. Теперь оказывается, что Германия должна не только заплатить, но сама поставить собственное оружие, поскольку американский президент не хочет отдавать свое вооружение. При этом в федеральных вооруженных силах уже сейчас не хватает средств противовоздушной обороны, пишет издание Bild.

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Из источников в федеральном правительстве Bild узнал: изначально планировалось, что американцы предоставят Украине средства из своих запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу. Но потом Трамп настоял на том, что американская армия не может отдать свою противовоздушную оборону. Европа должна найти собственное оружие. Проще говоря, того, что Германия оплачивает оружие для Украины, недостаточно. Европа также должна восполнить пробелы в своих складах и может только заказать замену в американской оборонной промышленности.

Противовоздушная оборона в Европе дефицитна, говорится в статье. Уже несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине. Канцлер Мерц заявил: «За последние дни мы договорились, что с европейского континента и Европы в целом будем поставлять Украине девять систем Patriot, которые потом будут заменены из США. Ведь мы тоже должны поддерживать нашу собственную обороноспособность».

По информации Bild, сейчас вырисовывается такое решение. Швейцария отодвигается дальше в списке ожидания системы Patriot. Первая единица пойдет не в Берн, а в Украину, и оплатит ее Германия. Но эта система все еще достраивается американским оборонным концерном Raytheon и будет готова не раньше чем через шесть-восемь месяцев.

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Чтобы поскорее помочь Киеву, Германия вступит в дело. И передаст Украине еще одну единицу Patriot от Бундесвера. Замену придется заказывать у Raytheon, а поставка займет годы. Однако канцлер Мерц хочет ясности, как именно будут компенсированы отправленные ФРГ в Украину Patriot.

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