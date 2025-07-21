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В Германии назвали сумму, которую ФРГ выделяет на оружие Украине
Немецкое правительство под руководством Фридриха Мерца хочет закупить для Украины ракеты Patriot на сумму около пяти миллиардов евро. Об этом заявила глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, сообщает Tagesschau.
«Правительство Фридриха Мерца теперь хочет купить для Украины ракеты Patriot на пять миллиардов. Никто этого не понимает», — отметила пропутинский политик.
В издании добавили, что на данный момент можно подтвердить лишь расходы в размере пяти миллиардов евро на Украину с начала нового законодательного периода. Даже системы Patriot стоимостью два миллиарда евро значительно дешевле, чем пять миллиардов евро, о которых упомянула Вайдель.
Добавим, что 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении с генсеком НАТО Марком Рютте, в котором говорится о том, что страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, среди которого системы Patriot, Украине. Речь идет о том, что Киев получит 17 таких комплексов. Франция, Италия и Чехия заявили, что не планируют присоединяться к программе. Список тех, кто готов поддержать Украину, не разглашается.
Ранее сообщалось, что Трамп впервые рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины.108
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