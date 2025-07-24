Пока нет технической возможности: аналитик о том, что может уничтожить завод по производству «Шахедов» в рф

Недавно пропагандистские СМИ показали сюжет о заводе по производству «Шахедов» в Татарстане. По этому предприятию Украина уже не раз пыталась ударить, но большого вреда, к сожалению, не нанесла. Бывший офицер ВСУ и основатель аналитической группы Frontelligence Insight под псевдонимом Tatarigami объяснил, почему так:

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«Ключевой фактор на сегодняшний день — это удаленность завода в Татарстане от Украины. Это более 1200 км. Чтобы преодолеть такое расстояние, украинские дроны-камикадзе вынуждены брать на борт большое количество горючего, а значит, остается меньше места для взрывчатки».

Еще один фактор — размеры предприятия. Ведь это большой завод общей площадью около 160 тысяч квадратных метров. И площадь постоянно увеличивается.

«Дроны, которые могут летать так далеко, обычно не могут доставить полезную нагрузку, необходимую для нанесения серьезного или длительного ущерба объекту такого большого размера», — пишет Tatarigami.

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В идеале объекты такого масштаба, считает офицер, следует уничтожать «ковровыми бомбардировками» или ударами большого количества ракет, которые будут бить по «узким местам» производства. Но у Украины нет технических возможностей для проведения таких операций.

По просьбе подписчиков, аналитик рассчитал, сколько американских крылатых ракет «Томагавк» нужно, чтобы нейтрализовать такой объект.

«Нужно не менее одной ракеты на одно небольшое помещение и две-три для больших — в общей сложности около 20−25 ракет. Однако, учитывая большое расстояние до цели и относительно невысокую скорость самих ракет, надо увеличить это число втрое, чтобы прорваться через российскую противовоздушную оборону», — подытожил аналитик.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под москвой было поражено предприятие, производящее боевые части для «Шахедов».

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