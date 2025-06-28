- 11:14 Дела совсем плохи: россия резко увеличила производство дронов
- 11:07 Не только весной и осенью: что важно знать об июньской обрезке плодовых деревьев и кустарников и как ее правильно сделать
- 10:32 Базовая соцпомощь, проверки переселенцев и техосмотр по-новому: что изменится для украинцев с 1 июля
- 09:59 Бойца ММА из россии ударило током во время празднования победы над корейцем
- 09:41 Погиб пилот F-16, отражавший ночную атаку врага, — Воздушные Силы
- 08:54 Ночью враг массированно атаковал Украину ракетами и дронами: что известно о последствиях на данный момент
- 08:18 Овнам — неожиданности, Козерогам — подведение итогов: гороскоп на 29 июня
- 06:35 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 28.06 22:27 Как есть бургер согласно этикету: знание этих моментов избавит вас от чувства неловкости
- 28.06 22:01 Такой необычный салат вы точно не пробовали: он готовится просто и быстро
- 28.06 21:30 «Разжуют и выплюнут»: Бен Аффлек отреагировал на слухи о новом романе Лопес
- 28.06 21:01 Как удалить пятна от фруктов: эти домашние хитрости творят чудеса
Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего
Дачникам, которые выращивают овощи и фрукты, а также заботятся о хороших урожаях, пригодятся не только магазинные удобрения, но и подкормки, сделанные из продуктов, которые есть на каждой кухне. Одно из таких «домашних» средств — кофейная гуща.
Спитой кофе, в частности, используют для подкормки виноградной лозы. Развитию растения способствуют азот, магний и другие содержащиеся в нем микроэлементы. Гущу можно как просто рассыпать вокруг винограда, так и добавить к другим органическим удобрениям, в частности, к компосту. Также кофейную гущу можно развести с водой. Такой раствор можно использовать для покормки газонов.
Как пишет styler, предварительную гущу следует подсушить. Добавляя ее в другие органические удобрения, нужно соблюдать определенные пропорции.
Так, при смешивании с компостом доля кофейной гущи не должна превышать 10 процентов. Для полива газона или цветов в 10 литров воды добавляют три ложки спитого кофе. Для овощей советуют делать сухое удобрение, смешивая кофе с пеплом в соотношении 5:7. Также гущу можно просто рассыпать вокруг растений — это будет способствовать борьбе с вредителями.
Любят удобрения с кофе и чаем и некоторые домашние цветы. Для приготовления подкормки чай или кофе заливают водой и оставляют настаиваться несколько дней. Также гущу можно просто насыпать верхним слоем в горшки с цветами. Натуральная кофейная подкормка понравится, в частности, папоротнику, антуриуму, драцене, фикусу и монстере.
Фото Pixabay17939
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно