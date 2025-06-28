Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Дачникам, которые выращивают овощи и фрукты, а также заботятся о хороших урожаях, пригодятся не только магазинные удобрения, но и подкормки, сделанные из продуктов, которые есть на каждой кухне. Одно из таких «домашних» средств — кофейная гуща.

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Спитой кофе, в частности, используют для подкормки виноградной лозы. Развитию растения способствуют азот, магний и другие содержащиеся в нем микроэлементы. Гущу можно как просто рассыпать вокруг винограда, так и добавить к другим органическим удобрениям, в частности, к компосту. Также кофейную гущу можно развести с водой. Такой раствор можно использовать для покормки газонов.

Как пишет styler, предварительную гущу следует подсушить. Добавляя ее в другие органические удобрения, нужно соблюдать определенные пропорции.

Так, при смешивании с компостом доля кофейной гущи не должна превышать 10 процентов. Для полива газона или цветов в 10 литров воды добавляют три ложки спитого кофе. Для овощей советуют делать сухое удобрение, смешивая кофе с пеплом в соотношении 5:7. Также гущу можно просто рассыпать вокруг растений — это будет способствовать борьбе с вредителями.

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Любят удобрения с кофе и чаем и некоторые домашние цветы. Для приготовления подкормки чай или кофе заливают водой и оставляют настаиваться несколько дней. Также гущу можно просто насыпать верхним слоем в горшки с цветами. Натуральная кофейная подкормка понравится, в частности, папоротнику, антуриуму, драцене, фикусу и монстере.

Фото Pixabay

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