«Энджи от него сходит с ума»: Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно закрутили роман

Анджелина Джоли и Брэд Питт, имея общих детей, многие годы избегали общения, но официально разошлись только год назад. В то время как Брэда Питта часто видят вместе с Инесом де Рамоном, в прессе начали циркулировать слухи о тайных встречах Анджелины Джоли с другой звездой — Джонни Деппом.



Как утверждает Radar Online, Джонни Депп надеется на серьезный роман с бывшей партнёршей по фильму.

Харизматичные актеры, чья дружба началась еще на съемках фильма «Турист» в 2010 году, теперь, возможно, перешли на новый уровень отношений.

ВІДЕО ДНЯ

Когда Джоли и Депп впервые встретились на площадке «Туриста», их химия на экране была настолько сильна, что слухи о возможном романе поползли сразу. Однако тогда оба отрицали подобные догадки — Джоли была замужем за Брэдом Питтом, а Депп был в отношениях с Ванессой Паради. Но даже по завершении съемок они остались близкими друзьями, поддерживая друг друга в сложные моменты. А их было немало у обоих.

Сейчас, когда они свободны, инсайдеры заявляют, что этих двоих связывает нечто большее, чем дружба.

«Им удалось встретиться в Лондоне и Лос-Анджелесе, и никто ничего не заподозрил, потому что они оба очень скрытны и прилагают все усилия, чтобы оставаться в тени», — поделился инсайдер.

РЕКЛАМА

Анонимный источник отметил, что звезда «Пиратов Карибского моря» вот уже много лет испытывает нежные чувства к Джоли. Его окружение не исключает, что именно из-за Анджелины актер в свое время влюбился в Эмбер Херд, увидев в ней сходство со звездой «Лары Крофт». При этом, по словам инсайдеров, их чувства взаимны.

«Энджи от него сходит с ума. Им было очень весело вместе на съемках ''Туриста'', и она сказала, что он особый парень — редкое, пьянящее существо, интригующее и вдохновляющее на творчество», — добавил источник.

РЕКЛАМА

Следует отметить, что такие слухи появляются далеко не в первые. Сразу после развода Анджелины с Брэдом Питтом стали говорить о том, что между актерами пробежала искра. Джонни помогал Энджи с бракоразводным процессом, советовал адвокатов. Кроме того, была информация, что Депп регулярно навещает Джоли в ее новом доме, а дети актрисы, особенно старший сын Мэддокс, прекрасно относятся к нему.

Близкие к паре надеются, что звезды наконец-то смогут обрести счастье, ведь у обеих за плечами много травмирующих историй.

Напомним, что с детства Джоли страдала от последствий развода родителей — ее отец, актер Джон Войт, изменял ее матери матери, что оставило у девочки тяжелые эмоциональные шрамы. В юности Анджелина боролась с депрессией, наркотической зависимостью и самоистязанием.

Ее первый брак с Джонни Ли Миллером длился всего три года. А второй — с Билли Бобом Торнтоном — запомнился многим эксцентричными проделками. К примеру, они носили на шее кулоны с кровью друг друга. Но настоящей трагедией стал ее союз с Брэдом Питтом. Их отношения начались со скандала — публика была уверена, что Джоли разрушила брак актера с Дженнифер Энистон, а закончились громким разводом, обвинениями в домашнем насилии и судами за опеку над детьми.

РЕКЛАМА

Личная жизнь Деппа не менее драматична. Его детство было омрачено алкоголизмом отца, издевавшемся над членами семьи. Уже в 16 лет будущий актер ушел из дома и жил в машине друга, перебиваясь случайными заработками. В юности он увлекся наркотиками и алкоголем. Первая жена Деппа, гримёрша Лори Эллисон, познакомила молодого человека с Николасом Кейджем, что изменило его судьбу, но не лишило внутренних демонов. Даже успех в кино не принес ему покоя: помолвка с Вайноной Райдер закончилась болезненным расставанием, а татуировка «Вайнона навсегда» была позже переделана в «Вино навсегда».

Но самые тяжелые испытания ждали Деппа в браке с Эмбер Херд. Их отношения превратились в публичную войну со взаимными обвинениями в насилии, судебными процессами и утратой репутации. Херд утверждала, что муж избивал ее, а он обвинял жену во лжи и манипуляциях — в результате суд частично встал на его сторону, но карьера актера пострадала. Даже после победы в суде Депп признавался, что этот опыт оставил у него глубокие шрамы.

Напомним, что ранее Брэд Питт рассказывал, от каких женщин он был без ума. И, кстати, это были не Дженнифер Энистон и не Анджелина Джоли.

Фото с сайта masala.com

385

Читайте нас в Facebook