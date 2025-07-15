«Жуковщина» и мигранты: на что планируют делать ставку оккупанты при новом наступлении

Оккупанты уже в ближайшее время могут активизировать свои усилия при новом наступлении, которое может начаться в направлении Днепра. При этом им понадобятся дополнительные людские ресурсы из-за используемой ими тактики, которая влечет за собой огромные потери в живой силе, и противник уже нашел источник пополнения.

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Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Снегирев, по данным которого противник продолжит использовать тактику, которая приводит к огромным человеческим потерям. Так, в среднем ежесуточно оккупанты теряют около 900−1000 человек, а всего с 22 февраля 2022-го по 11 июля 2025-го их потери составили 1 млн 30 тыс. 500 человек.

По словам эксперта, потери от всех конфликтов за 34 года существования рф — Приднестровье, две Чеченские кампании и война с Грузией, не идут ни в какое сравнение с этим. Это способствует используемая оккупантами тактика, известная со времен Второй мировой войны как «жуковщина», или то, что сами россияне называют «за ценой не постоим, бабы еще нарожают». Общий мобилизационный резерв страны-оккупанта — около 20 миллионов, поэтому говорить о том, что российское командование ценит жизнь собственных военнослужащих, совершенно противоречит тому характеру боевых действий, а именно тактике «мясных штурмов» или «банзай-атак».

Ярким примером такой тактики эксперт назвал попытку наступления оккупантов в районе Кондратовки Сумской области — из 100 штурмовиков, участвовавших в наступлении на позиции Сил обороны Украины, в живых остались только 8.

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Следствием этого стали потери тысяч элитных российских военных из состава бригад специального назначения гру мо рф, частей воздушно-десантных войск, сил спецопераций, пилотов вкс и бригад морской пехоты. Только на Покровском направлении, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты потеряли 15 тысяч человек, в том числе 7000 убитыми.

«А за весь период второй чеченской войны потери русской армии составили более 6 тысяч», — акцентирует внимание Дмитрий Снегирев.

Наибольшие потери в боях в Курской области понесла 83-я Уссурийская бригада морской пехоты вс рф — около 400 военнослужащих убитыми и ранеными из 480, прибывших на территорию Курщины. А 155-й бригада морской пехоты вс рф, недавно потерявшее все командование и заместителя командующего вмф рф, потеряла около 80% личного состава, или 2,5 тысячи человек. Также потеряны не менее 10 генералов и более полутысячи офицеров, что существенно ослабляет командование и координацию армии.

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Все это привело к переброскам на фронт немногих оставшихся кадровых частей, например, полка фсб на Краматорское направление и пополнение частей вчерашними гражданскими без надлежащей подготовки в качестве «пушечного мяса».

Старт этому дало подписание владимиром путиным в день т.н. «мятежа» главы чвк «вагнер» пригожина указа о возможности заключения контрактов с минобороны рф лиц, осужденных за определенные преступления, то есть — зэков, ранее шедших в чвк. Тем самым российский диктатор фактически дал старт очередной волне скрытой мобилизации.

Также несмотря на заявления путина о том, что россии не нужны иностранные наемники, кремль активно привлекает военных из Северной Кореи и наемников из других стран. К настоящему моменту уже подтверждено несколько десятков фактов гибели граждан африканских стран. Это, прежде всего, Сомали, Судан. Есть сообщения о гибели граждан Непала. Такая вербовка обходится в 500−700 долларов, что равно минимальному уровню зарплаты, учитывая денежное довольствие военнослужащих оккупационной армии. Таким образом, они пытаются заполнить возможности пополнения личного состава без проведения либо частичной, либо тотальной мобилизации на территории россии.

При этом такие наемники несут огромные потери, так по данным британской разведки, войска КНДР потеряли более 6 тысяч человек в наступательных боевых операциях против украинских войск в Курской области россии, что составляет более половины от примерно 11 тыс. военных Северной Кореи в Курской области.

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Чтобы компенсировать колоссальные потери в живой силе, состав оккупационной армии рф пополняется благодаря фактическим облавам на жителей среднеазиатских государств, трудовых мигрантов на территории страны-агрессора.

Так, по расчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанным на основании данных мвд рф, в 2022 году было зафиксировано 11,8 млн случаев постановки иностранных работников на миграционный учет. В эту статистику входит как продолжение регистрации живущих в россии на протяжении нескольких лет, так и первичная постановка на учет.

Таким образом россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки затратных волновых атак, пытаясь таким образом ослабить украинскую оборону. Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и дальше будет ограничивать способность рф формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Тем временем противник продолжает активные наступательные действия на Запорожском направлении.

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