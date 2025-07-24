В Украине впервые после начала широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022 года состоялись массовые протесты. Люди вышли на улицу после того, как Верховная Рада поддержала закон, лишающий независимости антикоррупционные органы — НАБУ и САП . О том, что на самом деле происходит, и том, как власти выйти из этой ситуации, пишет аналитик и общественный деятель Валерий Пекар.

«Настало время для первых выводов, — пишет Валерий Пекарь, комментируя протестные акции против принятия скандального закона, лишающего независимости НАБУ и САП, на своей странице в соцсетях. — Извините, если определенные вещи будут повторением, потому что хочется собрать мнения вместе.

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1. Начнем с протеста как такового. Для молодежи, составляющей его основу, это первая «революция». Это их инициация — вхождение во взрослость и субъектность.

Предыдущая Революция Достоинства для них является историей и легендой. Поэтому в определенной степени они чувствуют себя продолжателями традиции, и об этом свидетельствуют лозунги предыдущих Майданов, которые время от времени выныривают из новых: не только оранжевое «Разом нас багато, нас не подолати», но даже и времен Революции на граните. Ну и, конечно, «Одна, єдина, соборна Україна».

Легкие, радостные настроения, уверенность в силе контрастируют с первыми днями Евромайдана, когда в воздухе висело чувство упущенных шансов и «безнадежных надежд».

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Невероятной новой чертой революции картонок является то, что почти каждый человек является носителем собственного креативного лозунга, и их хочется фотографировать и записывать. Это проявление высшей субъектности, этого украинского «я капля в океане».

(Старых святош шокирует нецензурная языковая экспрессия, но во время войны у нас другая языковая культура, расслабьтесь.)

2. Наконец мы имеем молодое поколение, чувствующее ценность государства и институтов. Оранжевая революция была за имена, Революция Достоинства — за цивилизационный выбор, ныне за институты. Огромный прогресс. Как тут не упомянуть сентенцию Элеоноры Рузвельт об обсуждении людей, событий и идей. Растем.

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(Здесь сильно удивляют отдельные корреспонденты, увидевшие в протестах антигосударственную позицию. В таких случаях следует протирать очки специальной тряпочкой.)

Отдельно отмечу, что прогресс полиции (от рядовых до генералов) за 11 лет виден невооруженным глазом.

Добавлю, что протесты спасли имидж Украины на Западе, что для нас жизненно важно (реально вопрос жизни и смерти). Вместо впечатления, что Украина отбросила борьбу с коррупцией и свернула с европейского пути, есть понимание, что социум и политикум разошлись в позициях демократическим способом и теперь пытаются решить проблему.

3. Молодежь получила и продолжает получать настоящий кайф. И это значит, что само по себе оно не «рассосется». Будут появляться новые и новые лозунги и требования, отвечающие ненаписанной, но всеми (немного туманно) осознанной повестке дня страны. Властная команда выпустила демона, загнавшего ее в ловушку: быкование приведет к масштабированию протестов, уступки приведут к следующим требованиям. Насколько я понимаю мышление властной команды, они постараются спустить на тормозах и заговорить, а не получится — быковать, и это будет ужасная ошибка. А не нужно было пересекать красную черту.

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И раздача тысяч гривен или чего-то подобного не поможет: молодежь этим не купишь, скорее, наоборот. Что делать со свободными людьми, родившимися не в рабстве, а на свободе, старые политтехнологи не знают. Искренность невозможно подделать, либо она есть, либо нет.

Если бы я мог посоветовать тем, кто на холме, я бы посоветовал стать президентом народной любви: самому объявить и возглавить повестку дня нужных реформ, и не на словах, а реально. Тогда и победа будет ближе, и хорошее упоминание в учебнике истории гарантировано, да и до конца жизни можно собирать аплодисменты, произнося речи с самых высоких трибун мира. Но в таком случае придется полностью изменить подходы: начать слушать и понимать, открыть систему управления для лучших людей, делегировать и масштабировать, ограничить аппетиты любимых друзей, прекратить думать о выборах и т. д. Может ли человек пройти такую трансформацию? Теоретически да, но только из-за сильного стресса и когнитивного диссонанса, которые пока не ощущаются. Янукович в свое время оказался неспособен к трансформации, но ведь он был туп. Теория говорит, что ключевым фактором здесь является открытость/закрытость новому.

4. Легальность президента (юридическое право руководить) остается неизменной в условиях войны, а вот легитимность (общественное признание морального права руководить) сильно пострадала. Попытка пойти на конфликт обнулит легитимность моментально, так что, надеюсь, эту угрозу хорошо понимают.

А социология может и не показать ничего. Потому что без особого труда не различит институциональное доверие (как к главе государства, символу независимости и фронтмену национального сопротивления) и персональное доверие как к политику. В общем, по большим цифрам пассивного большинства можно не заметить активного меньшинства.

Не буду оценивать перспективы выборов, потому что их еще нет на горизонте. Сначала победа (опять повторю: у нас даже нет публичной дискуссии, что это такое), а потом уже будет видно. Победа не гарантирована (вскоре опубликую анализ сценарного поля «Победа/Поражение», который наша команда завершает).

И здесь возникают два новых важных вызова.

Во-первых, Запад впервые увидел в Зеленском того, кого мы видим, — не фантастического героя, олицетворяющего все добродетели и подвиги нации, а живого человека с личными предпочтениями и недостатками, которому выпало возглавить сопротивление миллионов героев. В западном сознании начали происходить decoupling (расщепление) Украины и Владимира Зеленского. Для них это культурный шок. Последствия пока не берусь прогнозировать.

Во-вторых, падение легитимности ставит под угрозу мирные переговоры, которые когда-нибудь начнутся. И дело не в том, что будут говорить жители кремля, — на это мы чихали. Дело в том, что переговорщик должен иметь доверие. Отсутствие доверия приведет как к ограничению возможностей самого переговорщика, так и искаженному восприятию его достижений дома. А это серьезная угроза.

Итак, единственным выходом я вижу срочное увеличение легитимности, как описано выше.

5. Отдельные строки следует посвятить парламенту. Там есть порядочные люди, там есть запуганные, там безнадежные идиоты, там нескрытые преступники. Но также есть люди, которые не разобрались, и я советую очень быстро разобраться. Ибо шанс только один, и вся дальнейшая жизнь может пойти не так.

И есть еще люди, которые очень сильно устарели. Ментально они застряли в начале столетия, отстали на 20 лет. Эти люди не обязательно старые, возможно, просто последние 20 лет неудачно выбрали себе окружение и в результате все пропустили: два Майдана, войну, все на свете. Разрыв во времени между социумом (точнее, его активным меньшинством) и политикумом был ясно виден 22 июля, в день голосования и первых протестов. Общество выросло, а эти люди остались там, где были. Что с этим делать?

6. Два слова о правительстве. Там много молодых порядочных высокопрофессиональных людей. Я их лично знаю. Обращаюсь к вам: в какой-то момент вам предложат встать на сторону лжи, и у вас будет целая куча причин и объяснений, почему нужно так поступить. Пожалуйста, в этот момент найдите в себе силы не делать этого, не становиться на сторону лжи. Положите заявление на стол и уйдите. Жизнь длинная, все еще впереди.

7. россия в шоке, пока не переварила увиденное. Перед их глазами предстал их величайший страх. Но хочу предупредить: они оправятся быстро.

8. Общественный договор у нас все-таки есть. И это не бумажки с печатью.

А еще у нас огромный неудовлетворенный запрос на справедливость. В 2019 году его обещали удовлетворить. Не сделали этого. С этого времени он только вырос. Не играйте с огнем".

Фото со странички Валерия Пекара в соцсетях

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