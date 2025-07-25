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60 вопросов, 30 минут за рулем и минимум 3 видеокамеры: как будем сдавать экзамены на водительские права
В то время как уклонисты могут лишиться водительских прав «благодаря» ТЦК, желающих впервые получить эти права ожидают экзамены. Кандидатов будут ждать десятки вопросов, минимум полчаса за рулем авто на улице, а их действия будут фиксировать несколько видеокамер. Обо всем этом сообщает УНИАН, отмечающий, что в процедуру экзаменов введены новые правила. Последнее ужесточает требования к кандидатам, особенно к провалившим экзамены, и должно способствовать улучшению ситуации на автодорогах.
Так, теоретический экзамен придется сдавать онлайн и на украинском языке, отвечая на 60 вопросов по теории вождения. На каждый из вопросов предлагаются от 2 до 5 вариантов ответа, правильный из которых один, и сдать экзамен необходимо в течение часа. При этом если в ходе экзамена человек дал больше 6 неправильных ответов, говорил с соседями, подглядывал или не успел ответить на все вопросы, то экзамен считается проваленным.
Практический экзамен придется сдавать под объективами видеокамер — не менее трех для грузовых авто и автобусов, 4 — для легковых авто, которые будут фиксировать действия экзаменатора и экзаменуемого. Видеозапись потом будет использована в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Также в зависимости от категории транспортного средства практическое вождение может занять от 25 до 45 минут.
Если сдать экзамен с первого раза не удастся, на пересдачу будет отводиться 10 дней — для первой попытки, 20 — для второй, и не менее 30 — для третьей и каждой последующей. Такой продолжительный период предназначен для более ответственной подготовки к пересдаче.
Также важное значение для процесса сдачи экзамена по вождению имеет правильно выбранный учебный автомобиль.
Фото Pixabay148
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