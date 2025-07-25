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Книга рецептов

Освежает и помогает сбросить вес: готовим быстрый экзотический коктейль

20:08 25 июля 2025
Экзотический коктейль

Вкусный домашний коктейль из кефира и дыни — это полезный заряд энергии. Рецепт прост и не требует продолжительного приготовления. Вам понадобится хороший блендер и высокие стаканы, чтобы подавать этот ароматный напиток. Самым вкусным он будет охлажденным, пишет Beszamel.

Ингредиенты:

1 стакан кефира

200 г дыни без кожуры

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1 банан

2 ст. ложки лайма

Приготовление

Нарежьте дыню и банан на мелкие кусочки. Поместите фрукты в блендер. Добавьте кефир и сок лайма. Взбейте до однородной массы. Разлейте по стаканам и сразу подавайте.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о чаях, которые помогут похудеть, их можно смело пить каждый день.

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