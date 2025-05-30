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Ротань покинул «Александрию» и возглавил другую команду УПЛ (фото, видео)
Бывший наставник «молодежной» сборной Украины Руслан Ротань, сенсационно ставший с «Александрией» вице-чемпионом страны, покинул команду из Кировоградской области и назначен новым главным тренером «Полесья», сообщает официальный сайт житомирского клуба.
43-летний специалист подписал контракт с клубом, ранее уволившим Имада Ашура, на 3 года.
«Невероятные эмоции, — заявил Руслан Ротань. — Я очень благодарен за поддержку. И очень многое мне было сообщений и на почту, и в инстаграме, те, кто знают — и в WhattsApp со словами поддержки. И то, что я знаю, что меня ждут, мне очень приятно. Благодарю также руководство за доверие, за то, что поверило в меня.
Я считаю, что все вместе — команда, руководство, болельщики — мы сделаем наше дело как можно лучше и будем улучшаться, потому что, в принципе, в футболе нет где-то верхней точки. Всегда есть что-то новое и всегда нужно к чему-то стремиться. Поэтому задача такая у нас".
Напомним, что по итогам финишировавшего сезона «Полесье» заняло в УПЛ четвертое место и стартует в квалификации Лиги конференций.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Шахтера» стал турок Арда Туран.
Фото uaf.ua, ФК «Полесье»
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