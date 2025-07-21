«Полесье» и «Александрия» получили оппонентов в 3-м отборочном раунде Лиги конференций

В понедельник, 21 июля, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны пары 3-го отборочного раунда Лиги конференций, где от Украины стартуют «Александрия» и житомирское «Полесье», которое возглавил Руслан Ротань.

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Вице-чемпион страны «Александрия» в случае прохождения сербского «Партизана» (24 июля в польском Катовице и 31 июля в Белграде) сыграет с неудачником пары «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хиберниан» (Шотландия). Первый матч — 7 августа дома, ответный — 14 августа в гостях.

В свою очередь, «Полесье», если пройдет «Санта-Колому» из Андорры (24 июля в словацком Прешове и 31 июля в Андорре), встретится с победителем пары «Пакш» (Венгрия) — «Марибор» (Словения).Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях.

И, наконец, донецкий «Шахтер» в случае неудачи в противостоянии с турецким «Бешикташем» (24 июляв Стамбуле, 31 июля в польском Кракове) поборется за путевку в раунд плей-офф Лиги конференций (7 августа — на выезде, 14 августа — на своем поле) с победителем пары"Сент-Патрикс" (Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония).

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Напомним, что проигравшие в квалификации Лиге конференций завершат еврокубковый сезон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в стартовом раунде Лиги Европы уверенно прошел финский «Ильвес».

Фото ФК «Александрия»



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