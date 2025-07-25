Умер украинский триумфатор Олимпийских игр, который был женат на олимпийской чемпионке (фото)

В возрасте 70 лет умер знаменитый украинский легкоатлет, олимпийский чемпион Виктор Бураков, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины. Ранее не стало вице-чемпиона Олимпийских игр, легендарного футболиста Анатолия Конькова.

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Уроженец Донеччины, заслуженный мастер спорта Бураков завоевал золотую медаль Олимпийских игр-1980 в москве в составе сборной Советского Союза в эстафете 4×400 метров (украинец выиграл с командой полуфинальный забег, но в финале не участвовал из-за травмы).

После завершения карьеры Виктор Бураков работал директором спортивной школы и был тренером по легкой атлетике.

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Кстати, спортсмен был женат на знаменитой украинской бегунье, олимпийской чемпионке Игр-1980 в эстафете 4×400 метров Татьяне Бураковой (в девичестве — Пророченко), которая умерла в 2020 году в возрасте 67 лет от рака.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион, несший советский флаг на церемонии открытия Игр в Мюнхене.

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Фото из соцсетей



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