Роскошная вечеринка и новая песня: Джей Ло впервые после развода отпраздновала день рождения

Дженнифер Лопес исполнилось 56 лет. Сейчас артистка находится в турне Up All Night, и она отметила свой день рождения 24 июля роскошной вечеринкой в Турции. В честь своего особого дня она также выпустила трек под названием «BIRTHDAY», начинающийся словами: «Имя на торте, это мой день рождения / Я сделаю этот известный коктейль, это мой день рождения». Что она и сделала, пишет Hola.

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Лопес опубликовала несколько видео со своей вечеринки, на которой она выглядела невероятно. Певица была одета в серебристое платье, которое подчеркивало ее знаменитые изгибы, и, казалось, отлично проводила время. Она с удовольствием подпевала своему новому синглу.

Перед вечеринкой у певицы был концерт в Анталии. Ее следующий концерт состоится 25 июля в Варшаве, Польша.

Это первый день рождения Джей Ло после ее развода с Беном Аффлеком. Нынешнее празднование разительно отличается от того, что было в прошлом году. Примерно в это время ходили слухи о возможном разводе. Они тогда только выставили на продажу свой особняк, который до сих пор не смогли продать.

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Ее 55-й день рождения отметили в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк, вечеринкой в стиле Бриджертон, и Аффлека на празднике не было.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца прямо во время концерта.

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