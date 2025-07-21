До 2000 ударных дронов за ночь: россия разгоняет производство «Шахедов», в ISW предупредили о новой фазе террора

Если в прошлом году россия запускала по Украине десятки дронов, то сейчас их количество увеличилось до нескольких сотен. А в ночь с 8 на 9 июля количество задействованных средств нападения составило рекордные 728 единиц. Не исключено, что вскоре на нашу страну будут лететь тысячи ударных БпЛА.

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В американском Институте изучения войны (ISW) в своем отчете указывают, что страна-агрессор расширяет производство «Шахедов», чтобы запускать более значительные ударные пакеты беспилотников дальнего радиуса действия.

«Российские войска могут быть способны нанести удары по Украине до 2000 беспилотниками за одну ночь до ноября 2025 года, если текущая тенденция роста ночного использования российских беспилотников сохранится», — отмечают аналитики, приводя мнение руководителя штаба планирования и командования Министерства обороны Германии генерал-майора Кристиана Фройдинга.

Фройдинг считает, что Украина и ее партнеры должны рассмотреть экономически эффективные способы противодействия этим планам, ведь для сбития относительно дешевых ударных БпЛА дорогостоящие перехватчики Patriot — это не стратегия в данном случае.

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Эксперты Института изучения войны напомнили и о недавнем заявлении нового командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадяра») о том, что благодаря активизации производства и запасам рф способна запускать по тысяче дронов-камикадзе в рамках одного ударного пакета.

Украинская военная разведка считает, что рф может производить примерно 170 дронов типа «Шахед» в день, а в планах — увеличение суточного производства до 190 дронов-камикадзе. В ISW обращают внимание на то, что россиянам удалось резко увеличить производство за последние месяцы.

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Если с января по май 2025 г. враг лишь периодически запускал по 200+ «Шахедов» за ночь, то в начале июля смог использовать более 700. Эксперты подсчитали, что использование ударных дронов росло со среднемесячным темпом 31 процент как в июне, так и в июле 2025 года. Если эта тенденция сохранится, то пару тысяч «Шахедов» будут лететь в Украину еще до ноября. Впрочем, по мнению аналитиков, вс рф, вероятно, не смогут выдерживать такие крупные ударные пакеты каждую ночь, и будут снижать активность, накапливая средства нападения, как это наблюдается сейчас.

В ISW считают крайне важными и даже критическими западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков, чтобы противостоять масштабным российским ударам.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский хвалил работу команд, работающих с дронами-перехватчиками. Впрочем, в настоящее время открытой информации по этому вопросу очень мало.

Фото российского минобороны

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