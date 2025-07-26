20 тысяч гривен налички на каждого украинца: в НБУ рассказали, сколько монет и банкнот приходится на 1 жителя страны

В то время как, по данным НБУ, в Украине замедлилась инфляция, в наличном обороте пребывают 859,9 млрд грн — 2,6 млрд банкнот и 15 млрд монет различного номинала. Эта сумма на 4,6% больше чем было в начале года — 822,4 млрд грн.

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Такие данные приводит пресс-служба НБУ в Telegram-канале банка. По данным последнего на каждого украинца (41,2 млн) приходятся 63 банкноты и 189 монет, тогда как на 1 января их было 63 и 186 соответственно.

Среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего — номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).

Относительно монет же в НБУ напомнили, что сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты четырех номиналов — 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше — номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).

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Разменные монеты имеют два номинала — 10 и 50 копеек (27,5% и 9,1% от общего количества в обращении соответственно). Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли.

Любопытно, что при 859,9 млрд грн и 41,2 млн украинцев на каждого из которых приходятся по 63 банкноты из 2,6 млрд, окажется что на каждого украинца приходятся 20 873 гривны наличными, при средней зарплате в 25 000 гривен.

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