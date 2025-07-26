- 11:32 Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен
- 11:09 Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 10:48 «Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
- 10:26 «Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном
- 09:57 Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
- 09:33 Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары
- 09:07 Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии
- 08:41 Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
- 08:17 Стрельцы проведут день в покое, а у Скорпионов будет больше дел, чем они ожидали: гороскоп на воскресенье, 27 июля
- 26.07 22:28 Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
- 26.07 22:00 Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
20 тысяч гривен налички на каждого украинца: в НБУ рассказали, сколько монет и банкнот приходится на 1 жителя страны
В то время как, по данным НБУ, в Украине замедлилась инфляция, в наличном обороте пребывают 859,9 млрд грн — 2,6 млрд банкнот и 15 млрд монет различного номинала. Эта сумма на 4,6% больше чем было в начале года — 822,4 млрд грн.
Такие данные приводит пресс-служба НБУ в Telegram-канале банка. По данным последнего на каждого украинца (41,2 млн) приходятся 63 банкноты и 189 монет, тогда как на 1 января их было 63 и 186 соответственно.
Среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего — номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).
Относительно монет же в НБУ напомнили, что сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты четырех номиналов — 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше — номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).
Разменные монеты имеют два номинала — 10 и 50 копеек (27,5% и 9,1% от общего количества в обращении соответственно). Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли.
Любопытно, что при 859,9 млрд грн и 41,2 млн украинцев на каждого из которых приходятся по 63 банкноты из 2,6 млрд, окажется что на каждого украинца приходятся 20 873 гривны наличными, при средней зарплате в 25 000 гривен.71
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко