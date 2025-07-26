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Это удар: Netflix отказался от договора с принцем Гарри и Меган Маркл на 100 миллионов долларов
Netflix не будет возобновлять договор с герцогом и герцогиней Сассекскими на 100 миллионов долларов, о котором ранее сообщалось. Принц Гарри и Меган Маркл подписали пятилетний договор в 2020 году. Пара позже снялась в нескольких постановках Netflix. Их документальный сериал «Гарри и Меган», выпущенный в 2022 году, собрал 64 миллиона часов просмотров, пишет Independent.
В 2024 году Гарри выпустил шоу «Поло» о своей любви к этому виду спорта, которое собрало лишь 500 000 просмотров, а в начале этого года Маркл выпустила шоу о стиле жизни под названием «С любовью, Меган». По данным People, их договор не будет возобновлен.
Новость появилась вскоре после сообщений The Sun: «Соглашение заключено; больше никаких шоу не будет сниматься» .
«Ни с одной из сторон нет враждебного отношения, — сообщил источник изданию. — Просто все пошло своим путем. Netflix считает, что они получили от пары все, что могли. В Netflix поступили разумно, получив безумное количество зрителей для первого документального сериала, и знали, что это станет вершиной контента от пары. Они получили эти первые хиты и создали одно из самых обсуждаемых шоу всех времен. С тех пор контент стал слабее, но, честно говоря, за 20 миллионов фунтов стерлингов в год все было лучше, чем ничего. Руководители Netflix прекрасно отдают себе отчет, что приоритетом Меган сейчас является ее собственный бренд, и они не будут уступать в этом вопросе. Публично никакого заявления не будет. И, конечно, если ситуация кардинально изменится, они будут открыты для одноразового проекта в будущем. Но особенно для Гарри это будет ударом. Это огромная потеря доходов».
Кулинарную программу Маркл высмеивали в социальных сетях в начале этого года. Кэти Россейнски из The Independent назвала ее «приторной» и «изнурительной» в обзоре шоу.
Второй сезон шоу должен вернуться осенью этого года.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно упали. Программа о ее стиле жизни «С любовью, Меган» потерпела поражение на старте, не сумев попасть в топ-300 самых популярных программ стримингового гиганта.183
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