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Власенко назвал руководителя САП сторонником китайско-российского подхода в борьбе с коррупцией
Глава парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко подверг критике оценки руководителя САП эффективности антикоррупционной борьбы. Количество «посадок» и выбитые суммы денег НАБУ и САП — это китайско-российский подход. Об этом народный депутат от «Батьківщини» написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя интервью главы САП.
«Вот все, что нужно знать о взглядах руководителя независимого САП. Он считает, что критерий его работы, это сколько денег „на ВСУ“ они выбили. Он также считает, что эффективность борьбы с коррупцией следует измерять количеством „посадок“. Чисто китайско-российский подход. Только те считают деньги не „на ВСУ“, а в бюджет», — отметил Власенко.
По его мнению, критерием эффективности НАБУ и САП должно быть уменьшение коррупции как таковой и неотвратимость наказания, а не статистические показатели.
«Я же считаю, что эффективность „антикоррупционной инфраструктуры“ измеряется не количеством „привлеченных к ответственности“ (еще раз отмечу — в Китае за коррупцию расстреливают, но это не уменьшило ее уровень), а УМЕНЬШЕНИЕМ КОРУПЦИИ как таковой. А также эффективность борьбы с коррупцией обеспечивается тем, что антикоррупционные органы неукоснительно обеспечивают НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания», — подчеркнул глава ТСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных органах.
Он напомнил, что НАБУ и САП создавались не для того, чем они сейчас занимаются.
«И я бы хотел напомнить, что идея создания САП и НАБУ была не в том, чтобы они ловили судей за взятки в 5−10 тысяч долларов (улучшая свою статистику „посадок“ и денег „на ВСУ“), а занимались обезвреживанием ТОП коррупции», — подытожил Власенко.
Напомним, вчера в интервью «Суспільному» руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что показатели САП по привлечению к ответственности увеличились более, чем вдвое.37
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