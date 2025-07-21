Речь идет о госизмене в НАБУ — решение суда здесь не нужно: юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

Задержания и обыски в НАБУ, детективы которого подозреваются в коррупции, без определения суда оправданы по делам, где расследуется государственная измена. Особенно, если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

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Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без определений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены — оправдано.

«Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы об определенных следственных действиях, которые проводятся с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связи с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, что это оправданная история», — считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможность задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые дают на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

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Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше всего допускает утечки информации.

«Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слабый, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованные прокурором», — заявил он.

Председателя ВСК и экс-замгенпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без определений суда.

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«С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично» , — сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должен отвечать за содеянное.

«НАБУ и его многочисленная когорта работников не являются неприкосновенными и привилегированными. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого учреждения. Очевидно, она нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными изменниками и „блатными“ коррупционерами», — констатировал он.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве россии. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

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