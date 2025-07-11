Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах начинает проверку эффективности работы антикоррупционных органов. По словам народного депутата Сергея Власенко, из-за недавнего аудита НАБУ и обнародованных в СМИ компрометирующих фактов ВСК планирует заслушать Генерального прокурора и расширить перечень приглашенных руководителей силовых структур, — передает «УНН».

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«Учитывая недавний аудит НАБУ, а также ряд освещенных СМИ в последнее время компрометирующих фактов, вопросов относительно эффективности, ВСК возьмет в свою работу и вопросы анализа работы НАБУ и САП», — заявил Власенко.

Народный депутат сообщил, что на ближайшее заседание следственной комиссии пригласят генерального прокурора, чтобы услышать его мнение о работе всей правоохранительной системы.

«Генпрокурор является лицом, которое хорошо знает результативность каждого правоохранительного органа. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества», — подчеркнул он.

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По словам Власенко, заседание ВСК состоится на следующей неделе.

Напомним, Комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность Национального антикоррупционного бюро с марта 2023 по ноябрь 2024 года.

Несмотря на оценку Комиссией работы НАБУ как «умеренно эффективной», эксперты обратили внимание на выявленные многочисленные критические недостатки и нарушения. В частности, Олег Постернак отмечает, что в Бюро хронически сливают информацию и не проведено ни одного результативного уголовного расследования по этим фактам.

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Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но несмотря на это детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку кадров для «больших» расследований. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024 — ни одного.

Также эксперты подчеркивали низкую экономическую эффективность НАБУ. «По публичным данным, в 2024 году из государственного бюджета потрачено на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж… 823 млн грн. То есть потрачено в 2,2 раза больше, чем возвращено государству!» — отметил эксперт Олег Постернак.

Ранее ряд СМИ также опубликовал расследования относительно возможных нарушений в работе антикоррупционных органов и о скандалах, связанных с сомнительными доходами, покупкой элитной недвижимости на родственников по заниженным ценам и интимными отношениями со свидетелями.

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