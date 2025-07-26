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Украина

Встреча Зеленского и путина: что сообщили в Турции о саммите Украины и россии и почему кремль его затягивает

10:21 26 июля 2025
Кремль использует дипломатию как прикрытие для военной выгоды

Россия, несмотря на то, что ее летнее наступление срывается, намеренно откладывает переговоры между президентами Украины и России, симулируя интерес к мирному урегулированию, чтобы достичь военных преимуществ и уступок от Запада. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

После третьего раунда переговоров в Стамбуле представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского с Путиным пока маловероятна. По его словам, стороны должны сначала «наработать соглашение путем экспертной работы».

Президент США Дональд Трамп 25 июля выразил уверенность, что встреча состоится, и отметил, что она должна была пройти еще три месяца назад.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ достигнута принципиальная договоренность о саммите глав этих стран.

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ISW отмечает, что российская сторона неоднократно откладывала переговоры на самом высоком уровне и избегала конструктивного диалога по прекращению войны. «Россия симулирует интерес к переговорам, чтобы выиграть время для достижения успехов на поле боя и получения уступок от Украины и Запада, что резко контрастирует с продолжающейся готовностью Украины участвовать в переговорах», — говорится в оценке аналитиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что заявил президент Украины Владимир Зеленский о возможной встрече с Путиным и для чего она нужна .

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