Летнее наступление россии срывается из-за нерешенной проблемы: что не так в армии врага

Хотя российские войска добились определенных успехов на поле боя благодаря новой тактике и технологиям, их способность осуществлять форсирование рек не улучшилась. Этот постоянный недостаток стал критической уязвимостью, фактически остановив несколько крупных операций в их текущем летнем наступлении. В частности, российские войска неоднократно терпели неудачи в своих недавних попытках форсировать реки Днепр и Оскол, пишет Forbes.

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Река Днепр является стратегическим центром этой войны. В начале войны российские войска контролировали оба берега реки. В ноябре 2022 года Украина отбила западный берег в ходе контрнаступления, когда российские войска оставили город Херсон. Затем Украина продвинулась через реку и установила плацдарм на восточном берегу в октябре 2023 года, но впоследствии отошла с этой позиции и заняла сильную оборонительную позицию на западном берегу.

С тех пор российские войска неоднократно пытались восстановить свой плацдарм вдоль западного берега, пытаясь вернуть себе Херсон и прилегающие районы. россия также стремилась получить контроль над островами в устье реки, чтобы обеспечить их передовыми плацдармами для артиллерии, беспилотников и логистики. В декабре 2024 года она начала масштабный штурм с участием 300 катеров, чтобы захватить несколько из этих островов, но в конечном итоге была отброшена украинской артиллерией и ударами беспилотников.

В рамках своего нынешнего наступления оккупанты возобновили попытки захватить Херсон и западный берег Днепра, используя поддержку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Однако украинские войска продолжают контролировать этот район, срывая такие попытки прямым огнем, скоординированной артиллерией и собственными атаками беспилотников. Без возможности перебросить значительное количество войск или бронетехники через реку россия не сможет добиться каких-либо существенных успехов на этом направлении.

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Попытки россии форсировать Оскол начались в конце декабря 2024 года. Все атаки были отбиты. В марте 2025 года россия применила новую тактику, используя беспилотники для обнаружения украинских позиций и координации огня для поддержки переправы пехоты. Несмотря на эту адаптацию, операция в конечном итоге провалилась из-за украинских систем борьбы с беспилотниками и отсутствия координации между переправой и артиллерийской поддержкой. В рамках своего текущего летнего наступления россия усилила свои атаки к западу от Оскола, сосредоточившись на районах между Купянском и Двуречной.

В середине июля российские войска попытались построить понтонный мост для переправы через Оскол, но эта попытка также потерпела неудачу.

Штурм реки, хоть по мосту, хоть на плоту, является одной из самых сложных военных операций. Даже когда силы достигают противоположного берега, лишь небольшое количество солдат изначально присутствует для обеспечения плацдарма, часто против окопавшихся защитников с превосходящей огневой мощью и высотой.

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Единственный надежный метод достижения успеха — это быстрые и сильные действия, быстрая переправа солдат через реку и последующий штурм для захвата ключевых целей на противоположном берегу. Такой подход требует хорошо обученных, сплоченных подразделений, способных выполнять сложные маневры под огнем.

На этом этапе войны российские подразделения, как правило, не обладают коллективной подготовкой, необходимой для проведения такой операции. Высокий уровень потерь вынудил россию в значительной степени полагаться на запасные войска, которые часто получают минимальную подготовку.

По мере продолжения войны проблемы с переправами через реки для российских сил будут возрастать.

Хотя российско-украинская война часто ассоциируется с быстрым внедрением новых технологий, традиционные вызовы, такие как речные форты, продолжают формировать поле боя. Неоднократные неудачи россии в этих операциях привели к значительным потерям и теперь являются основным препятствием для успеха их летнего наступления.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, российское летнее наступление достигло кульминации.

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