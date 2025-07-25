По-другому не получится: Зеленский объяснил, почему настаивает на встрече с путиным

После недавней встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле глава делегации Украины, секретарь Совбеза Рустем Умеров назвал три основных наших требования: полное прекращение огня, организация встречи лидеров и продолжение гуманитарного трека. Но отмечал, что в настоящее время политического решения в кремле по этим вопросам нет. Хотя украинцы и предлагали провести встречу на высшем уровне при участии Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана до конца августа.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз говорит о необходимости встречи лидеров. «Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение по направлению к какому-то формату встречи», — цитирует «Интерфакс-Украина» президента, недавно встречавшегося с представителями массмедиа.

По его словам, многое происходит и вне рамок переговорного процесса с россиянами: «Многие вещи, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, многое еще произошло на их территории. Вы видели это».

Также во время встречи Зеленский рассказывал о начале производства дронов-перехватчиков, привлечении к этой программе иностранных партнеров, а также прокомментировал скандал с принятием Радой закона, ликвидировавшего независимость НАБУ и САП, а также внесение им проекта документа, которым антикоррупционным органам возвращаются полномочия.

РЕКЛАМА

Фото со страницы В. Зеленского в соцсетях

РЕКЛАМА

72

Читайте нас в Facebook