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Соединенные Штаты в ООН напомнили кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней
Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши напомнила россии, что ее войска продолжают убивать украинских мирных жителей, атакуя школы, детские площадки и жилые дома ракетами и беспилотниками. Она также отметила, что россия использует тысячи военных КНДР и отправляет десятки тысяч своих солдат на гибель.
Ши подчеркнула предупреждение Дональда Трампа, которое он сделал 14 июля: у путина 50 дней, чтобы договориться о мире с Украиной, пишет «Укрінформ».
«Если россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры», — подчеркнула она.
Представитель США напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад призвал к быстрому прекращению войны, но прогресс в переговорах далек от необходимого.
Кроме того, Дороти Ши раскритиковала Китай за поставку товаров двойного назначения россии, которые помогают ей производить оружие. Она подчеркнула, что китайские компоненты каждый день оказываются в российских беспилотниках и оружии, которое используется против Украины, несмотря на заявления Пекина о контроле за экспортом.
На прошлой неделе Дональд Трамп обвинил путина во лжи и нежелании завершать войну, дав ему 50 дней на мирное соглашение.
В случае отказа Белый дом грозит 100% вторичными санкциями, которые существенно ударят по нефтяной отрасли россии. Трамп не исключил введение ограничений даже раньше, чем через 50 дней, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.
Как писали «ФАКТЫ», россия намеренно откладывает переговоры между президентами Украины и россии, симулируя интерес к мирному урегулированию, чтобы достичь военных преимуществ и уступок от Запада.105
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