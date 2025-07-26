Соединенные Штаты в ООН напомнили кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши напомнила россии, что ее войска продолжают убивать украинских мирных жителей, атакуя школы, детские площадки и жилые дома ракетами и беспилотниками. Она также отметила, что россия использует тысячи военных КНДР и отправляет десятки тысяч своих солдат на гибель.

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Ши подчеркнула предупреждение Дональда Трампа, которое он сделал 14 июля: у путина 50 дней, чтобы договориться о мире с Украиной, пишет «Укрінформ».

«Если россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры», — подчеркнула она.

Представитель США напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад призвал к быстрому прекращению войны, но прогресс в переговорах далек от необходимого.

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Кроме того, Дороти Ши раскритиковала Китай за поставку товаров двойного назначения россии, которые помогают ей производить оружие. Она подчеркнула, что китайские компоненты каждый день оказываются в российских беспилотниках и оружии, которое используется против Украины, несмотря на заявления Пекина о контроле за экспортом.

На прошлой неделе Дональд Трамп обвинил путина во лжи и нежелании завершать войну, дав ему 50 дней на мирное соглашение.

В случае отказа Белый дом грозит 100% вторичными санкциями, которые существенно ударят по нефтяной отрасли россии. Трамп не исключил введение ограничений даже раньше, чем через 50 дней, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.

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Как писали «ФАКТЫ», россия намеренно откладывает переговоры между президентами Украины и россии, симулируя интерес к мирному урегулированию, чтобы достичь военных преимуществ и уступок от Запада.

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