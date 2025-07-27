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Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
В ночь на 27 июля Сумы и Харьков находились под массированной атакой российских дронов. По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг атаковал Харьков БпЛА типа «Герань-2».
Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах.
«В результате вражеских ударов загорелись пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе» , — сообщил Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе города удар пришелся по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.
Также в этом районе горит жилой дом.
«В Киевском районе, после ударов вражеских БПЛА, горит частный дом. Детали выясняем», — добавил Терехов.
Он также уточнил, что прилет произошел в близком пригороде рядом с Шевченковским районом.
Вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины — в Ковпаковском районе города, сообщили в областной военной администрации.
В результате удара пострадали гражданские люди.
«Предварительно известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших — 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести» , — говорится в сообщении.
Беспокойно было ночью и на Днепропетровщине. По Никопольскому району россияне били из тяжелой артиллерии и РСЗО «Град».
Пострадали четыре человека — мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет Они под наблюдением врачей.
В населенных пунктах изуродовано 5 частных домов и линия электропередач, отметил руководитель области Сергей Лысак.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), враг чаще наносит удары по густонаселенным городам. Его цель — ослабить решительность украинцев и подорвать их долгосрочный оборонный потенциал.
Вчера днем российские оккупанты тоже били по Сумам — трижды атаковали город. Часть жителей города и области осталась без света.
Также россияне ударили из дронов по Херсонщине. 8 человек получили ранения, в том числе 9-летний ребенок.
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