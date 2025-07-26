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Оккупанты ударили по Херсонщине из дронов: есть раненые, в том числе ребенок
В субботу, 26 июля, российские войска ударили по Херсонской области. В результате удара беспилотниками, ранения получили местные жители, сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Так, в результате атаки на Антоновку пострадал 46-летний мужчина. После сброса взрывчатки с дрона он получил минно-взрывную травму, а также обломочные ранения голени и спины. Пострадавшего доставили в больницу.
В поселке Белозерка русские войска атаковали гражданский автомобиль. Пострадал 53-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясения мозга, контузии и многочисленные обломочные ранения лица, туловища, рук и ног. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей.
Ориентировочно в 16:00 российская армия снова ударила из артиллерии по Белозерке. Пострадали три местных жителя. С минно-взрывными травмами в больницу доставили 66-летнюю женщину и мужчин, 32 и 59 лет.
Также в Белозерке пострадали 27-летняя женщина и 9-летний ребенок.
У мальчика минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранение лица, рук и ног. Сейчас он в больнице, где получает всю необходимую помощь.
У матери диагностировали минно-взрывную травму. В настоящее время медики проводят дополнительные обследования.
Напомним, сегодня днем оккупанты трижды атаковали Сумщин. Часть жителей Сум и области остались без света.17
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